Luis Miguel salió de cita con una mujer y causó indignación: es la ex de un amigo

Luis Miguel estaría iniciando una nueva relación El cantante fue relacionado con la ex de un amigo.- Instagram @lmxlm / @luismigueldeluxe

Luis Miguel no solo tiene una renovada imagen, sino que también parece estar buscando una nueva pareja, pues según filtraciones de la revista Hola España, el artista fue captado cenando con una reconocida mujer.

Se trata de Paloma Cuevas, quien estuvo casada durante varios años con el torero Enrique Ponce, y a quien vio en un restaurante chino ubicado en un hotel de Madrid.

Tras esto, muchos de los internautas han señalado al Sol de México por no respetar “los códigos” entre hombres y salir con la expareja de un amigo.

Llueven críticas a Luis Miguel por salir con Paloma Cuevas

“Luis Miguel no perdona nada, definitivamente”, “Por eso es que está tan solo”, “Para meterse con la ex de un amigo íntimo hay que tener valor”, “Ya nada me sorprende de él”; fueron parte de los comentarios en las redes sociales.

Qué bomba si es cierto que Paloma Cuevas y Luis Miguel están juntos — Tale (@talentista) July 28, 2022

Según Javier Ceriani, del programa Chisme no Like, “están disfrutando de unos días juntos en Madrid. Luis Miguel está alojado en un lujoso hotel de la capital donde tiene reservada una suite en la que se cita con Paloma y están protegidos de miradas indiscretas”.

Asimismo, otros se mostraron incrédulos, puesto que hace pocas semanas también fue visto en Miami al lado de una misteriosa rubia, la cual parece ser su pareja de hace dos años, Mercedes Villador.

Con la argentina, el intérprete de Culpable o no parecía haber encontrado estabilidad, no obstante, la información reseñada por el medio español deja la incógnita si se trató de una cena amistosa o él está nuevamente soltero.

Quienes lo defienden aseguran que Ponce y Luis Miguel no están casados, por lo que tienen derecho a rehacer sus vidas amorosas y no están irrespetando su anterior relación.

La pareja ideal: Luis Miguel y paloma Cuevas, la nueva pareja pic.twitter.com/FwAe4NLBcE — Tinooviedo@gmail.com (@Tinooviedogmai1) July 27, 2022

Ambos se conocieron cuando la empresaria estaba casada con el matador, e incluso tanto ella como su ex, son padrinos de uno de los hijos del famoso con Aracely Arámbula.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce en 2018 disfrutando de la música de su amigo Luis Miguel. pic.twitter.com/zfqDRoQc9q — Decelebrities (@de_celebrities) July 27, 2022

Por otra parte, Paloma Cuevas es reconocida por ser hija de una de las leyendas de la tauromaquia en España. Actualmente tiene 49 años y es toda una personalidad en ese país. Se casó en 1996 con Enrique Ponce, pero en 2021 se divorciaron tras la sospecha de una infidelidad.