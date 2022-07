Virginia Limongi enfrenta a Carolina Jaume por criticar a quienes usan vestidos repetidos

Carolina Jaume, Dora West y Virginia Limongi se enfrentaron durante la transmisión del matinal En Contacto. Las presentadoras son parte de un segmento llamado “los tiburones de la moda” en el que opinan acerca de los outfits de las famosas ecuatorianas conjuntamente con los diseñadores Nino Tuma y Luis Tipán.

Mientras pasaban los minutos y las críticas iban y venían por parte de los panelistas del show llegó el momento de analizar el vestido de Dora West. Las fotos de su traje se reproducian en la pantalla y de repente Jaume no dudó en decir en tono de burla “ese vestido es repetido”, para lo que West contestó “como tus extensiones”.

Así se dio el enfrentamiento entre las panelistas de En Contacto

Aunque las risas de fondo no dejaban de sonar el rostro de la ex integrante de “Kandela & Son” rápidamente cambio. Luis Tipán no evitó pronunciarse. “El éxito está en repetir las cosas, Carolina porque tiene dinero y puede comprar a cada momento un vestido nuevo”.

Las cosas no terminaron ahí y Jaume interrumpió nuevamente a los panelistas para aclarar su punto de vista. “El vestido está divino, pero yo como Carolina Jaume soy artista y yo no me repito vestidos en eventos públicos. Pero a mi criterio siempre hay que ser divas y presumir un nuevo vestido”.

Por su lado, Virginia Limongi pidió la palabra y defendió a Dora West. “Aquí voy a defender a Dorita. Tú no te has puesto vestido repetido, pero si alquilas y el que te pones tu se lo pone otra persona hasta tengo fotos”, expresó en tono incómodo.

Las reacciones de los internautas

Las declaraciones de Jaume no solo molestaron a las panelistas pues, en redes sociales los usuarios reaccionaron e incluso crearon un hashtag encontra de la actriz. Para los fanáticos a Carolina le hace falta humildad y no debería estar presentando un programa que ven decenas de personas.

Por otro lado, hubo varios comentarios de apoyo a la exreina de belleza Virginia Limongi por su frontalidad y aseguran que cada día se ve mejor dentro del espacio.