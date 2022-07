El baile es el nuevo reto de la reconocida actriz manabita, Adriana Bowen, quien interpretó a la villana Gianella, de la telenovela ‘La Trinity’ hace más de cuatro años. Y así como deleita en sus actuaciones y obras, hoy por hoy conquista el escenario de baile del reality ecuatoriano Soy el mejor.

“Son muchas emociones vividas en un mismo momento, imagínate sin ser bailarina me ha tocado aprender coreografías de todo tipo. Pero sentir a flor de piel esta experiencia es disfrutar y conocerme para entender que cuando quieres algo y te propones, definitivamente lo logras”, detalla Adriana, con una gran sonrisa.

Confiesa que entre actuar y bailar prefiere actuar porque siente que es lo suyo. Sin embargo, ahí está el verdadero secreto y es que salir de la zona de confort nos hace redescubrir nuevas cosas totalmente alcanzables.

Habrás escuchado que si quieres intentarlo y te da miedo, debes hacerlo con miedo y este es el caso de Adriana.

“Yo siento mucho miedo en cada cargada mientras bailo con mis compañeros porque temo a las alturas, siento que va a pasar algo como caerme o algo más grave, aún así lo hago, disfruto de todo el proceso de preparación hasta el día de la presentación”, narra.

“Para tomar decisiones evito escuchar opiniones negativas”: Adriana Bowen una mujer que no le teme a los retos

En cambio, en el campo de la actuación dice que se siente como un pez en el agua porque es su mundo. Recuerda que cuando interpretó a Gianella se catapultó a la fama por su increíble actuación y naturalidad para hacerlo. “Creo que ser villana en la novela me enseñó a manejar los cambios de humor, crear una historia a mi personaje, meterme en el papel y hacerlo tan real así como darle un toque muy propio para destacar”, cuenta Bowen.

Su esposo, el también actor Ricardo Velasteguí, es su mayor apoyo en todos sus proyectos ya que le ayuda a cuidar a sus hijos Doménica y Santino, cuando está fuera de casa. “Él es mi pilar y siempre hemos fortalecido la confianza a nivel laboral. Gracias a él abrimos el Pop Up hace seis años porque tiene claro lo que busca. Como pareja hemos tenido retos y trabajar en equipo es lo mejor”, dice Adriana.

Cabe destacar que el tiempo demandante de cada uno les ha obligado a llegar a acuerdos para tener espacios de calidad en familia, entonces almorzar juntos entre semana fue una de las opciones.

Hace poco, Adriana estaba emprendiendo en un nuevo proyecto de moda junto a la actriz Samantha Grey pero por el momento hicieron un stand by, además porque el diseñador de sus prendas falleció y es algo que la entristece. En un futuro pensarán retomar con fuerza esta marca.

Un cambio radical en su estilo de vida

Tras varios intentos por mantener su peso ideal, Adriana optó por someterse a la cirugía bariátrica, uno de los procesos médicos en tendencia a nivel mundial que te permite bajar de peso y medidas.

“Yo pesaba 195 libras y tras esta intervención de la mano del Dr. Trino Andrade logré llegar a un peso ideal de 125. Lo mejor de haber vivido esta experiencia es que fui documentando cada cambio que iba sintiendo y lo compartía en mis redes sociales, y así fui que me convertí en un referente de esta cirugía en el país por mostrar todos los beneficios y un cambio de vida saludable”, recuerda Bowen.

El mensaje para aquellas mujeres que se enfrentan a una baja autoestima por cuestiones de peso desde la vivencia de la famosa actriz es que si algo te incomoda hay que tomar acción y hacer todo lo necesario para sentirte mejor. “Tú tienes que hacer lo que necesitas hacer, no lo pienses dos veces. Esto pasa, generalmente porque tu entorno te crea miedos en tu mente y te conviertes en víctima de ellos, causando una limitante para impedir cumplir con las metas.

Las personas pueden decir no te hagas eso o piensas en el qué dirán, sin embargo, si tú eres feliz haciendo lo que debes y quieres pues no lo dudes, no escuches al resto y sean felices”, aconseja Adriana.

Pero el cambio es integral y esto implica mejorar la alimentación así que decidió eliminar todo tipo de carne roja, dice que es una pecetariana y tiene controles constantes todo el tiempo con exámenes médicos que garantizan un manejo saludable.

Complementa con rutinas de ejercicios, mismas que comparte en Instagram y sus seguidores las aplican en casa. No se considera sedentaria pero potenció la actividad física a tope para garantizar la firmeza de sus músculos. Antes se frustraba porque pese al esfuerzo y constancia no veía resultados.

Dentro del hogar también promueve los hábitos saludables y pero no obliga a sus hijos a comer tal o cual cosa, cree que su poder de decisión debe ir enfocado a lo que ellos quieren y cómo se sienten, incluidas las decisiones del rumbo académico y profesional. “Ellos deben tener y cumplir sus procesos, conocer qué es lo que le gusta, lo que le hace o no bien a su organismo. Pero estoy feliz porque del tema de las golosinas no me preocupo, evitan los snacks y azúcar, y optan por el deporte y los vegetales.

Es importante que los padres promulguen con el ejemplo si quieren tener hijos sin sobrepeso, jamás hay que decir que están gorditos porque influye directamente en su autoestima pero es mejor optar por salir a correr, practicar yoga, fútbol, y un sinfín de actividades que te permiten conectar con tus hijos de manera asertiva en pro de la salud de su organismo”, finaliza.