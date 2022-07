Alejandra Jaramillo, Cynthia Viteri y otras famosas se solidarizan con Erika Vélez por falsas acusaciones

La noche del martes 26 de julio la actriz Erika Vélez salió a defender su “buen nombre” mediante un video su cuenta de Instagram. Sin embargo, Vélez salió en defensa de su nombre y varias personas del medio la respaldaron, entre ellas Cynthia Viteri, Alejandra Jaramillo, Michela Pincay, Úrsula Strege, Narcisa de Ruales y Mare Cevallos.

Indignación total por comentarios misoginos

Por su parte, Cynthia Viteri se solidarizó con la actriz dejándole saber que cuenta con ella y que no puede dejar pasar actos como este. “Todo tiene un límite y no puedes dejar hacer y dejar pasar injurias o atentados contra tu integridad”, expresó. Además, Alejandra Jaramillo con dos palabras sencillas - estoy contigo- también brindó su total respaldo.

Por otro lado, la presentadora guayaquileña Michela Pincay expresó su admiración por haber decidio expresar su malestar. “Te admiro hoy más que nunca, muchas veces nos dicen “es mejor no prestar atención”, “no aclares que quienes te conocen sabemos cómo eres” y hemos normalizado tanto este maltrato. Al leer y escuchar mil historias de nosotras solo nos toca callar cuando la verdad es que no tienen idea de nada y solo lastiman”.

Finalmente, Úrsula Strenge no desaprovechó la oportunidad para felicitarla por la alzar la voz. “Levantar la voz es necesario y de valientes, pero no permitas que mensajes que no te representan opaquen tu luz”, acotó.

Alejandra Jaramillo, Cynthia Viteri y otras mujeres del medio se solidarizan con Erika Vélez por falsas acusaciones

Te recomendamos: ¡No te lo puedes perder! Bárbara de Regil por primera vez en Ecuador

La actriz no se dejará más de injurias

El programa de farándula en su segmento “a la paila” minutos después del video publicado por la manaba, no dudaron en defenderse y aclararon las palabras que emitieron días atrás en el que decían. “Vélez en la cama con tres”. Santiago Castro dijo que el titular era vendedor, y quienes vieron el programa completo saben el contexto de sus palabras.

Sin embargo, la actriz no dejará pasar ni una más a las falsas acusaciones y de manera muy efusiva dejó saber que su nombre se ha construido con el esfuerzo de su trabajo y no con polémicas o mentiras.