Érika Buenfil presume un vestido negro de transparencias en París

Érika Buenfil ha demostrado ser una mujer que sabe cómo disfrutar de los buenos momentos, además destaca con su estilo cuando la ocasión lo amerita y así lo demostró en los últimos días, mientras se encuentra paseando por diversos lugares de Europa.

La famosa actriz decidió tomarse unas vacaciones de lujo junto a su hijo y es así como ambos se fueron hasta París para disfrutar de experiencias inolvidables en los lugares más icónicos del país.

Eika y su hijo han estado paseando por diversos lugares, por lo que no ha faltado un amplio registro de fotografías que la famosa comparte a través de su cuenta de Instagram.

La famosa ha apostado por llevar looks muy cómodos, pero con ese estilo deslumbrante que siempre la ha identificado y es que no ha perdido ninguna oportunidad para mostrar los mejores looks ideales para pasear en las calles parisinas.

Vestidos, enterizos, shorts y combinaciones púnicas se han vuelto parte esencial de los atuendos que la artista lleva en su viaje, por eso aquí te mostraremos algunos de los looks más destacados que seleccionó.

Así ha deslumbrado Érika Buenfil en París

Vestido veraniego para pasear

Uno de los estilos más destacados fue el vestido en tono celeste que llevó la artista para pasear por las calles de París. Esta pieza fue combinada con una blusa abajo del vestido, sombrero en tono negro y tenis.

Enterizo elegante

Para una salida nocturna, la famosa seleccionó un enterizo negro, el cual combinó con un sobretodo floreado, el cual dio el toque de color. Además, complementó el look con unas sandalias blancas con detalles dorados.

Estilo chic con vestido negro

El vestido más arriesgado fue con un corte por encima de las rodillas y con detalles en tul. Este estilo fue complementado con un sobrero negro, gafas de sol y tenis.

Look de lunares

Otro de los estilos que llamó la atención fue conformado por una blusa de lunares, un pantalón negro, un sobretodo y tenis.