“La verdad prevalece”: Ricky Martin se mantiene firme y comprueba su inocencia tras las acusaciones en su contra

Han sido días complicados para Ricky Martin y es que tras haber sido acusado de violencia doméstica contra su sobrino y de presuntamente mantener una relación sentimental con él durante siete meses, el cantante ha tenido que atender una serie de audiencias para declarar y comprobar su inocencia.

De acuerdo los informes, el joven alegaba que debido a su decisión de terminar una supuesta relación que sostenía con Martin, este lo acosó y merodeó su casa hasta en tres ocasiones a bordo de una camioneta Range Rover negra.

El caso estaría bajo la Ley 54 de Puerto Rico que protege a las víctimas de violencia doméstica y de haber un caso de abuso, el intérprete tendría que enfrentar una condena considerable si se encontraba culpable.

Sin embargo, todo dio un giro a su favor y finalmente presentó el documento en el que se lee que Ricky Martin fue reivindicado después de que el demandante, su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, pidiera dejar sin efecto la orden de protección temporal emitida contra él a principios de mes.

“El acusador confirmó al tribunal que esta decisión de desestimar el asunto fue sólo suya, sin ninguna influencia o presión externa. Esto nunca fue nada más que un individuo con problemas que hace acusaciones falsas sin absolutamente nada que las sustente”, indicaron los abogados del cantante.

También se lee: “En todo momento Ricky Martin y su equipo legal insistieronen que no había veracidad en las alegaciones hechas contra él, confianza que quedó confirmada con la audiencia de hoy”.

El puertorriqueño publicó el documento en sus redes sociales con la descripción “la justicia prevalece”.

Posterior a esto, circuló un video en el que vía Zoom, Martin habla de lo mucho que le afectó esta situación pues en casi cuarenta años de carrera artística nunca se habpua enfretado a algo tan doloroso.

“Nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso. Fui víctima de una mentira desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que ristemente esta lidiando con problemas mentales”, señala el cantante.

Y continuó: “Lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tení que seguir donde se me exigía estar en silencio”.

Ricky Martin Ricky Martin/ Captura de video

Ricky agregó que se tomará el tiempo para sanar y encontrar calma. Asimismo agradeció el apoyo de los fans que siempre le enviaron mensajes positivos. “Insisto, hay un dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad”, finalizó.

“Sabíamos todo el tiempo que se trataba de acusaciones falsas”. “Se sabía. Insisto, tus verdaderos fans te conocemos y sabemos la calidad y belleza de ser humano que eres, la verdad te hará libre y ese ha sido tu estandarte, a seguir palante con la frente en alto”. “Siempre prevalece la verdad..te admiro mucho”. “Muchas veces hay que cortar lazos, aunque sean sanguíneos por lo tóxicos y dañinos que llegan a ser, bendiciones”. “Ni se necesitaba ninguna comprobación, eres un ser transparente, siempre con las cosas clara , eres una persona de luz”, expresaron los fans tras darse a conocer el resultado de la audiencia.