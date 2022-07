Camilo y Evaluna: así se han transformado desde el inicio de su relación hasta hoy

La historia de amor de Camilo y Evaluna comenzó en el 2014 y se ha mantenido sólida hasta la actualidad, transformándose en un amor puro que despierta admiradores y detractores por igual, pero que han podido consolidar con Índigo.

Su primogénita llegó este año a la familia para traerles alegría y unión, demostrando que dos personas que se quieren y luchan para estar juntos de manera sana, también pueden tener sus finales felices.

La transformación de Camilo y Evaluna hasta la actualidad

Todo comenzó durante el lanzamiento de una marca de champú en Colombia. “En ese momento fue muy normal porque ella tenía novio y yo tenía novia”, reveló hace un tiempo atrás el cantante desde su cuenta de YouTube.

Sin embargo, parecía que estaban destinados a estar juntos y las redes sociales los volvieron a unir. Todo comenzó como un simple coqueteo en Twitter mediante los mensajes directos.

Así nació la primera invitación de la caraqueña al intérprete de Vida de rico para salir, después de encontrar la excusa perfecta para sacarle conversación.

“Oye, últimamente he estado pensando mucho en ti”, le dijo enviándole un video en el que salían juntos la primera vez que se vieron.

“Yo de atrevida le dije: ‘oye, esto de Twitter de mensaje directo es súper complicado, no me avisa cuando me llegan los mensajes, ¿me pasas tu Whatsapp?’”, confesó entre risas, de acuerdo con MDZOL.

El colombiano aceptó y desde entonces no se han separado. Más adelante él se integraría como uno más a la familia Montaner y comenzarían las colaboraciones musicales juntos. Por primera vez, es una de ellas.

En 2020, poco antes del inicio de la pandemia, decidieron unir sus vidas para siempre y a finales de 2021, exactamente en octubre, anunciaron su embarazo con el tema Índigo que se volvió viral.