8 famosos que tuvieron peleas mediáticas con sus ex: indirectas, tuits y hasta canciones

Las relaciones entre famosos suelen ser efímeras pero llenas de polémica. Distintas parejas del medio del espectáculo han estado envuelta en críticas por la manera en la que terminaron sus relaciones. Es el caso de Christian Nodal y Belinda quienes tras culminar su romance se han lanzado distintas indirectas y hasta sacado los trapitos de lo que fue su relación.

El cantante se encargó de lanzar a la boca del tigre a su ex al asegurar que solo estaba con él por su dinero y aunque Belinda se mantuvo en silencio por algunos meses ha decidido comentar sobre las cosas que se arrepiente de su vida, entre ellas su noviazgo con el ranchero.

Tras las últimas declaraciones de la mexicana, Nodal ha decidido usar una canción de Rocío Durcal con una víbora con la cabeza hacia arriba, esto, mientras la lluvia cae sobre ella.

“Seré la gata bajo la lluvia”, se lee en la historia de Instagram lo que muchos califican como una indirecta a su ex.

Famosos que también le han dedicado indirectas a su ex

Khloé Kardashian

La empresaria se mostró dolida tras la última infidelidad en la que la dejó expuesta Tristan Thompson, quien no solo la engañó, sino que también embarazó a su amante y ella se encargó de dejarle un mensaje en sus redes sociales.

“La traición rara vez viene de tus enemigos”, expresó dejando claro que la engañó el hombre que amaba.

Ariana Grande

La cantante decidió referirse a la burla de Pete Davidson sobre su ex compromiso en NFL.

“Para alguien que dice odiar la relevancia sin duda te encanta aferrarte a ella, eh”, dijo.

Kanye West

Tras la ruptura con Kim Kardashian, el rapero se encargó de lanzarle constantes indirectas a ella y a su nueva pareja.

Una de ellas con una de sus últimas canciones donde menciona que su familia estaba en peligro.

“Nacido en el pesebre, el hijo de un extraño / Cuando papá no está en casa, la familia está en peligro”, mencionó.

Selena Gomez

La relación entre Selena y Justin Bieber ha sido considerada una de las más tóxicas de los últimos años.

En 2016 después de que Justin publicara una serie de fotos con su novia, Sophia Richie, le pidió a sus fans (a los que comentaban sobre Selena) que pararan el “odio”, por lo que Selena se lanzó con todo diciendo que quizás debía dejar de publicar fotos de su nueva novia.

Tras sus palabras el famoso la acusó de utilizarlo para llamar la atención, a lo que ella respondió.

“Es curioso que quien engañó varias veces esté señalando con el dedo a quien lo perdonó y apoyó, no me extraña que los fans estén enojados”. Qué triste. Con todo mi amor”, apuntó.

Calvin Harris

En 2016, el DJ hizo una serie de tuits sobre su ex, Taylor Swift.

“Me imagino que si eres feliz en tu nueva relación deberías centrarte en eso en lugar de intentar destrozar a tu exnovio para tener algo que hacer. Sé que no estás de gira y que necesitas a alguien nuevo para tratar de sepultarlo como Katy [Perry] pero yo no soy ese tipo, lo siento. No lo permitiré”, aseveró.

Anuel AA

Tras los distintos ataques de los fans de Karol G tras su separación, Anuel ha decidido responder en varias oportunidades lanzado contundentes mensajes.

“¿Y eso que dicen que supuestamente estoy estancado en el pasado? Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo suéltenme en banda que a mi sin cojones me tienen”, acentuó.

Johnny Depp a Amber Heard

Una de las canciones que podría haber dedicado a la estrella de ‘Aquaman’ ha sido titulado ‘Sad Motherf-in’ Parade’.

“Creo que ya dijiste suficiente por una maldita noche”, “Estás sentado ahí como un perro con comezón de siete años” y “Si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano” reza el tema.