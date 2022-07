Paola Jara presume lo “cursi” que es Jessi Uribe: “¿Quién no se enamora así?”

Aunque inició en medio de una polémica mediática, Paola Jara y Jessi Uribe se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula colombiana. Es de recordar que el artista de música popular estaba casado con Sandra Barrios, con quien tuvo 4 hijos, pero la relación terminó y al poco tiempo se acercó a la también cantante.

Por mucho tiempo, incluso ahora que unieron sus vidas en sagrado matrimonio, en las redes sociales le recuerdan siempre a Jara que su amor relación de una infidelidad. Sin embargo, en reiteradas ocasiones Jessi Uribe ha negado rotundamente el haber sido infiel a su exesposa.

El cantante no deja pasar ninguna oportunidad para demostrarle todo su amor a Paola Jara. Después de disfrutar de una lujosa y excéntrica luna de miel en Dubái, los cantantes volvieron a sus compromisos profesionales y actualmente se encuentran en su gira musical ‘La Conquista’ por los Estados Unidos.

Y entre besos y regalos, en medios de las presentaciones, Jessi Uribe siempre le recuerda a su esposa que es el amor de su vida.

Paola Jara derretida con los detalles de Jessi Uribe

A través de sus historias en Instagram, donde suma 6 millones de seguidores, Paola Jara compartió un detalle que le hizo su esposo en las últimas horas, en una estación de servicio. “Mi amor más lindo, se bajó a tanquear y miren... y que ‘amor vi esto y me acordé de ti’”, expresó la cantante.

Seguidamente, mostró que el artista le compró una paleta de coco y una rosa roja “Y después y que por qué uno se enamora”, agregó la cantante con los ojos llenos de amor.

Paola Jara se muestra con el regalo que le dio Jessi Uribe. Foto: Instagram @paolajarapj

No cabe duda de que cada vez que aparecen juntos se nota lo ‘tragados’ que están uno del otro y que su día a día parece la continuación de su luna de miel.

Te puede interesar: ¿Lo dijo por puro amor? Jessi Uribe dice que Paola Jara cocina mejor que su mamá

Jessi Uribe reconoce que es tóxico

Hace unos días, el cantante realizó la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias en Instagram y reveló un curioso detalle de su relación: se considera tóxico.

“¿Tóxico o enamorado?”, escribió en la cajita de preguntas con su perfil de fondo donde muestra que en sus últimas tres publicaciones está besando a la cantante. El intérprete de Dímelo en la cara mostró algunos mensajes en los que sus usuarios resaltan lo derretido de amor que se ve por su esposa, sin embargo, hubo uno que le dijo: “Enamorado solo, porque ella no sube casi nada”.

Jessi Uribe no se quedó callado y le respondió: “Ella no es tóxica, yo sí y de malas. Le dedico esta todos los días: mi debilidad”.

En la misma línea, considerarse tóxico por el hecho de exhibir con orgullo su relación sentimental no sería el término más adecuado. Según el Instituto Europero de Psicología Positiva (IEPP), “una relación tóxica es una relación destructiva, que no es saludable y que a una de las dos partes o a ambas le está generando cierto daño o malestar”.

Por otro lado, Paola Jara efectivamente no suele compartir tan seguido fotos junto a su pareja en plataformas digitales, pero esto no quiere decir que no está igual de enamorada que él. Las redes sociales han distorsionado mucho las relaciones sentimentales con argumentos como este: “Si no me publicas, no me quieres”.