Exhiben a Nodal por incumplir promesa de ayudar a fan con cáncer y así lo defienden

Nodal no cumple con promesa de ayudar a fan con madre enferma Instagram: @fans_christian_de_corazon

El cantante de regional mexicano Christian Nodal, fue exhibido por un fan quien afirma que no cumplió su promesa de apoyarla económicamente para el tratamiento de su madre enferma, quien fue diagnosticada con un tumor cerebral. Ahora la mujer pide apoyo al público y cuenta su experiencia con el famoso.

Por medio del programa De primera mano, Brenda Acuña, quien era fan de Christian Nodal contó cómo fue que se contactó con el cantante para pedirle ayuda por un problema de salud de su madre.

“El año pasado, a principios de año, cuando la situación de la salud de mi mamá se empezó a agravar, me puse a buscar ayuda con todos los artistas que, podría decirse, son mis ídolos… Un día, me contestó Christian en un DM y me dijo que él se hacía cargo de todo, que qué se necesitaba y así empezó todo”.

De acuerdo con Brenda, Nodal se ofreció a darle un millón de pesos para costear el tratamiento de su madre, pero nunca cumplió con su promesa.

“Esto pasó en el lapso de cuando dio el anillo a Belinda. Unos 15 días antes me dijo: ‘Ahorita sólo tengo unos 350 mil pesos que puedo darte. Mi amigo Rulo es el que se va a contactar contigo’, yo le dije: ‘Sí, Christian, no tengo problema, cuando tú puedas, adelante’. Fue todo, Rulo nunca me contactó”.

Al pasar el tiempo, la joven comenzó a mandarle mensajes y videos de su madre agradeciendo su ayuda, pero entonces se dio cuenta de que el cantante la había bloqueado sin explicación alguna.

“Llegó un punto en el que me di cuenta de que nos bloqueó, de la noche a la mañana”.

TRAAAAS 😔... NI HABLAR... QUE DIOS NO LO BENDIGA, LE AVISAN DE NUESTRA PARTE 🥰 pic.twitter.com/cKCSTTIidZ — Me ayudan a salvar la vida de mi mamá? 🧠❤️‍🔥🙏 (@VaPorLinda1) May 11, 2022

Tras dar a conocer su caso, las redes sociales se llenaron de opiniones divididas sobre las acciones de Nodal y la joven.

Por una parte muchos defendieron a Nodal y opinaron que aunque lo ha hecho en ocasiones anteriores, no es su obligación ayudar a sus fans.

NADA pic.twitter.com/sbTIesQrUl — Me ayudan a salvar la vida de mi mamá? 🧠❤️‍🔥🙏 (@VaPorLinda1) July 20, 2022

Por otro lado, algunos dudan que haya hablado con Nodal, recordando que algunos famosos no están a cargo de sus propias redes sociales, sino que le pagan a alguien para que las maneje.

En un mundo de fantasías la gente común y corriente creé que habla con una persona, pero estos son robots o administradores que nada tienen que ver con los dueños de las cuentas.



Dejen de escribir a políticos y farándula.



Háganse responsables. https://t.co/GpcfSAepTI — Ñoo Iton (@yukutomi) July 20, 2022

También recordaron que en otras ocasiones ha realizado buenas obras, como la vez que le regaló una camioneta a un profesor de su infancia.

Por medio de redes sociales, el maestro de primaria Javier Gutiérrez Sierra compartió el momento en que Nodal le dio una camioneta y recordó la promesa que le hizo.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias Kisha… Cristian, una promesa de cuando eras niño: “Maestro, cuando sea famoso le voy a regalar un carro”. Promesa realizada. Gracias y que Dios te bendiga. Ahorita hasta Argentina un abrazo. Tu Profe Frank Javier Gtz Sierra y yo también te quiero mucho”

Christian Nodal regala a su maestro de primaria una camioneta que le había prometido hace años https://t.co/Cm16gbJ9i1 — Roberto Genao (@RobertoTavera19) July 15, 2022

Sus fans afirmaron que existe una campaña en contra de su ídolo para perjudicar su imagen y que ellos se mantendrán fieles con su apoyo a Nodal.