Biby Gaytán presume lo orgullosa que está de su esposo y su hijo tras su nuevo proyecto

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han formado una de las familias más admiradas de la farándula mexicana junto a sus cinco hijos. Aunque ambos se alejaron de las pantallas para dedicarles tiempo de calidad a sus hijos, su esposo ha decidido regresar a las pantallas y lo ha hecho nada más y nada menos que junto a su hijo Eduardo Jr.

Es por ello que la actriz se ha mostrado feliz y orgullosa del nuevo logro de su esposo y su hijo y presumió un fragmento de la producción donde estarán padre e hijo dedicándole sus felicitaciones.

“No puedo más que felicitarlos y desearles todo el éxito del mundoooooo!!! Muero por verlos en esta maravillosa historia!!! @capetillo_eduardo @eduardocapetillog @itatic_oficial @esmepimentel @humbertobusto @plutarcohaza @ivan_amoz”, escribió en su cuenta en Instagram.

¿Cuál será la producción que traerá de vuelta a Eduardo Capetillo a la actuación?

El recordado actor protagonizará la serie Donde hubo fuego, de Netflix, donde le dará vida a un bombero y compartirá créditos, por primera vez, con su hijo Eduardo, quien debuta en esta faceta.

“De pronto llega Donde hubo fuego, leí los primeros dos capítulos y me cautivó. Estaba de viaje en Mérida y adelantamos un par de días para regresar a terminar de leer y firmar”, expresó.

El ex Timbiriche contó como tuvo que adaptarse a las nuevas tecnologías y forma de trabajo en la actualidad.

“Estaba acostumbrado a grabar a tres cámaras, hacer hasta 40 escenas al día, eso hace que de pronto se pierda la calidad y no tengo nada en contra de las telenovelas, pero sí fue muy distinto a esto. Desde un principio me dijeron que íbamos a hacer un 360 de cada escena, y yo no tenía idea de cómo era hasta que llegué al set”, explicó.

Por su parte, su hijo Eduardo interpreta su mismo personaje, pero 25 años atrás y aunque estaba preocupado por su poco entrenamiento actoral quedó orgulloso de su trabajo.

“Recuerdo que su mamá me dijo que le dieran unas clases de actuación antes de empezar a grabar, pero le dije que no porque a veces es más difícil desaprender algo que aprenderlo. Sabía que iba a estar en buenas manos con Moisés Urquidi. Y se lo dije a su mamá, si algo tiene seguro en Argos es que va a estar bien iluminado, fotografiado y dirigido. Afortunadamente acerté porque cuando lo soltamos y empezó a filmar, empezaba a escuchar comentarios que estaban muy contentos con su trabajo”, dijo.

Asimismo, contó algunos de los momentos en los que se llenó de lágrimas al ver a su hijo en escena.

“El director se dio cuenta de que me estaba yendo por otro lado y no estaba logrando lo que buscábamos. Entonces, me mostró una escena clave de mi hijo y cuando vi la reacción de Eduardo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando terminamos me quedé muy contento con lo que hice, pero quedé impresionado con lo que vi de mi hijo. ¡Ya hubiera querido yo hacer eso en mi primer proyecto!”, mencionó.