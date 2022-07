A Elsa Pataky no le gusta esta parte del cuerpo de Chris Hemsworth, ¿qué dijo el actor?

Chris Hemsworth le roba suspiros a millones de mujeres con su atractivo y talento, aspectos que lo han llevado a protagonizar la saga de películas de Thor, para Marvel, algo que admira profundamente su esposa, Elsa Pataky.

En más de una ocasión ella ha mostrado su apoyo hacia el australiano en esta faceta de su carrera y de hecho, hace poco presumió lo guapo que luce en la nueva entrega, en la que incluso salió desnudo.

No obstante, eso no quiere decir que todo lo agrade al 100%, y que es según nuevas revelaciones que surgieron en medios internacionales, el tener que modificar tanto su cuerpo para encajar en la figura de un dios griego, no le ha parecido seductor.

Aunque suene insólito y extraño para muchas, a Elsa Pataky no le agradan los músculos de Chris Hemsworth, sobre todo recientemente, que el actor se sometió a un arduo entrenamiento para aumentar la masa corporal.

“Mi esposa estaba como, ‘Bleh, es demasiado’”, reveló Chris Hemsworth a USA Today, de acuerdo con Glamour. “Hay muchos de mis amigos varones que están como, ‘¡Sí!’, pero muchas amigas y familiares están como, ‘Puaj’”.

En la misma charla, el artista de 38 años confirmó que tuvo que hacer muchos sacrificios para poder encajar en el papel y que aunado a las largas horas de grabación, no volvería a repetir la experiencia.

“Era entrenar, comer, entrenar, comer. No había nada más que hacer. Luego me presenté a la película más grande que nunca”, aseveró, refiriéndose al encierro por la pandemia.

“Ya es enorme, pero cuando vi sus brazos, eran el doble de lo normal, tan anchos como mi cabeza. Los entrenadores y demás me preguntan cómo lo hace. Pero es todo natural”, llegó a decir el propio director de la cinta, Taika Waititi.