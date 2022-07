Natalie Portman no quería besar a Chris Hemsworth en pantalla y esta fue la condición que puso

Natalie Portman y Chris Hemsworth compartieron de nuevo en la nueva película de Marvel Thor: Love and Thunder, mostrando su gran conexión y complicidad en pantalla.

La actriz sorprendió con su físico musculoso, al mejor estilo de Thor, para el que se sometió a una dieta estricta con batidos de proteínas y un plan de ejercicios con pesas para aumentar su musculatura.

Y lo logró, pues lució fabulosa y poderosa en la película, sorprendiendo no solo con su gran actuación, sino también con su físico.

Recientemente, la famosa actriz reveló un adorable gesto que tuvo su co-estrella, Chris Hemsworth con ella, y que la sorprendió y marcó.

Chris Hemsworth tuvo un adorable gesto con Natalie Portman en Thor

Natalie es vegana desde el 2011, y por ello, Chris tuvo el gesto más considerado de todos con ella en la escena del beso en la película de Thor.

Durante una reciente entrevista con la emisora británica Capital FM, la actriz reveló que Chris optó por no comer carne ese día de la escena del beso porque ella es vegana.

“Es muy amable. El día que tuvimos la escena del beso no comió carne esa mañana porque soy vegana”, dijo Natalie con asombro.

Y es que la famosa aclaró que nunca le pidió que renunciara a la carne por ella, además que asegura que, para lucir como un superhéroe, el actor acostumbra a comer carne “casi cada media hora”.

“Fue muy considerado. No es algo por lo que me enfade o me preocupe, pero él fue muy considerado. Es una persona muy agradable”, aseguró.

Además, la actriz Tessa Thompson también expresó su sorpresa por este acto de Chris con Natalie.

“Ni siquiera sabía que Hemsworth podía estar sin comer carne. Es como comer bisonte por la mañana. Es tan dulce”, dijo Thompson.

Esto demuestra que Chris no solo es un galán, también es un caballero que respeta y considera a las mujeres, convirtiéndolo en el hombre perfecto.