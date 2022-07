¡Nadie se salva! María Fernanda Ríos fue asaltada y hace un llamado al presidente por la delincuencia

La actriz María Fernanda Ríos fue asaltada la tarde del lunes 19 de julio, vía ‘stories’ de Instagram compartió su total malestar y además dejó ver cómo dejaron su cuello con varias heridas menores, pero la conmoción es evidente en sus palabras.

Hoy me robaron, me agarraron del cuello y me lastimaron. Gracias a Dios no me mataron.

— María Fernanda Ríos.