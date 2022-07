Filtran un romántico video de Mafer Pérez, ¿tiene nueva pareja?

Entre el cielo y las redes sociales nada está oculto. A inicios de esta semana en redes sociales circulaba un video en el que se ve bailando a Mafer Ríos junto al futbolista David Noboa.

En el video se puede ver a ambos bailando de manera cariñosa. Sin embargo; lo que causó alboroto en las redes sociales es que el joven aún permanece casado. Tanto así que las redes explotaron hacía la modelo guayaquileña, Gina Murgueytio, actual esposa del futbolista.

La esposa del futbolista lo aclara todo

Por medio de ‘stories’ de Instagram, Gina aclaró los rumores y también pidió que dejen de etiquetarle en cosas que ella ya no tiene nada que ver.

Me están estallando las redes sociales con este mensaje, me están etiquetando con esta publicación. — Gina Murgueytio.

Para después aclarar que efectivamente ella aún permanece casada con el futbolista, pero que ambos están separados hace meses y solo están esperando tramitar los papeles del divorcio oficial.

Ya estoy separada, ya me mudé de casa. Estoy esperando el divorcio legalmente. — Gina Murgueytio.

Por su lado, también dejó claro que ella solo está esperando una respuesta por parte del deportista para dar por terminado su matrimonio.

Estamos tratando de llegar a un mutuo acuerdo, pero no se ha dado, lastimosamente, estoy esperando una respuesta por parte de él. — Gina Murgueytio.

Finalmente, pidió por favor que la dejen de etiquetar en cosas que ella ya no quiere ver, en un tono más serio dijo “después soy yo la que crea mala fama, siento vergüenza. Esto es muy incómodo para mí, las cosas ya están expuestas ya que puedo decir”, concluyó la modelo.

Mafer Pérez hasta el momento no ha dado ninguna declaración sobre esta nueva polémica que la involucra, y para muchos de sus fanáticos no debería hacerlo. Después de la aclaración que brindó Gina Murgueytio, Pérez no habría sido el motivo de ninguna ruptura amorosa.

¿Quién es David Noboa?

David Noboa, es papá de dos niñas con la modelo y coaching deportiva, Gina Murgueytio. Actualmente, es volantero mixto de la serie A del equipo Guayaquil City Fútbol Club. También, es hermano de los futbolistas Christian Noboa y Roberto Noboa. Su experiencia ha sido extensa en varios clubs del país entre ellos El Nacional, Emelec, Macará y Delfín.