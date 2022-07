Mientras Khloé Kardashian es cuestionada por esperar un segundo hijo, su ex sorprende con esta decisión

Tristan Thompso, ex de Khloé Kardashian, tendría nueva pareja Las críticas le llovieron al jugador de baloncesto por esta relación.- Instagram @realtristan13 / @khloekardashian

Apenas la semana pasada Khloé Kardashian soltaba la bomba: iba a tener su segundo hijo vía gestación subrogada con Tristan Thompson, el hombre que le fue infiel en al menos tres oportunidades y con quien ha vivido una dramática historia de amor.

El trasfondo fue nuevamente muy trágico para la socialité: en noviembre de 2021 tomó el paso de agrandar la familia junto con él luego de asistir a terapia de pareja y tan solo un mes después, en diciembre, se enteraba de su aventura con Maralee Nichols.

De esta relación nació un hijo que el deportista en principio negó como suyo y luego de confirmarse en una prueba de paternidad que sí era, por una demanda legal, la empresaria le puso punto final a su vínculo aunque ya no había vuelta atrás.

Por eso, decidió ocultar el embarazo durante todos estos meses para evitar el escarnio público, sin embargo, el estadounidense no parece estar tan preocupado por el qué dirán.

Tristan Thompson ya tiene una nueva pareja y le llueven críticas

Y es que durante sus vacaciones de verano, el jugador de Chicago Bulls apareció dando un paseo por Grecia tomado de la mano con otra mujer, que no es Kardashian ni tampoco Nichols, la última en ser relacionada a él.

Esto generó indignación en las redes sociales puesto que han transcurrido solo siete meses del escándalo masivo en el que se vio involucrado por engañar a la madre de su hija, True Thompson, de 4 años, y menos de una semana de confirmar su nueva paternidad.

“Tristan tiene problemas, no sabe estar solo”, “Es increíble como no le importa irrespetar públicamente a Khloé”, “Infiel no cambia, solo va de mujer en mujer”, “Míralo paseando libremente con otra sin ningún tipo de pena”, “Khloé debe abrir los ojos sobre este pendejo”, “No se cansa de humillarla”; fueron parte de las duras críticas que recibió en las redes sociales.