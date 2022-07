Todas las infidelidades de Tristan Thompson a Khloé Kardashian: así ha reaccionado la famosa

Khloé Kardashian dejó atónitos a sus seguidores al confirmar que tendrá un segundo hijo con Tristan Thompson mediante gestación subrogada, pese a las constantes infidelidades del deportista.

Este ha sido el sello de la expareja, que se dijo adiós definitivo en diciembre de 2021, pero que vivió constantes episodios cargados de polémica por esta razón.

El repaso de las infidelidades de Tristan Thompson a Khloé Kardashian

La primera de ellas fue en 2018, a dos años de haber establecido su relación. En aquel momento la socialité se encontraba embarazada de la primera hija en común de ambos, True.

En la recta final salieron fotografías en las que se veía al jugador de la NBA rodeado de mujeres en un bar y más tarde, acompañado de una de ella a la salida de un hotel en Nueva York.

Este momento en su vida incluso salió en el reality show de las famosas. “Tristemente, pasará. Firmé para grabar el show ya sea bueno o malo, ¿cierto? Lo malo es muy difícil de volver a vivir, pero así es la vida”, expresó.

“Gracias a Dios no había ninguna cámara en Cleveland. No escribiré lo que hice, pero solo digamos que tiene suerte que tuviera 9 meses de embarazo”, reveló en uno de los episodios estrenados.

“Le eché agua en toda la ropa cuando estaba de nueve meses. Si no estuviera embarazada, lo habría jodido. Simplemente no quería romperme las uñas antes del parto”, dijo.

Segunda oportunidad

Después de esta dura traición, estuvieron separados algunos meses, pero en 2019, la integrante del clan Kardashian le volvió a dar una segunda oportunidad.

Ante esto, recibió muchas críticas por Twitter, que intentó detener. “No tienes conocimiento de lo que pasa en nuestro hogar o el gran labor que se necesita para coexistir. Estoy orgullosa de mi fortaleza”, contestó a los detractores.

El engaño se volvió a hacer presente poco después y de la manera más controversial, debido a que coqueteó con la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana de Khlóe, y quien durante años fue cercana a la familia.

En un programa Jordyn Woods se defendió aseverando que el jugador fue quien la besó. “¿Por qué mientes? Si vas a salvarte a ti misma yendo a un programa en lugar de llamarme privada para disculparte primero. Al menos sé honesta sobre tu historia. Por cierto, tú eres la razón por la que mi familia se ha separado”, tuiteó la famosa en respuesta.

Tercera y última

Tras esto, mantuvieron contacto solo como padres de True. Poco después, en 2020, le volvería a abrir su corazón, precisamente pensando tener un nuevo bebé.

La tragedia sucedió: en noviembre de 2021 accedieron a traer al mundo a otro pequeño y en diciembre, el mundo y Khloé Kardashian se enteró de otras de las infidelidades de Tristan Thompson, ahora con Maralee Nichols.

Ambos tuvieron un encuentro pasajero durante el cumpleaños del deportista y quedó embarazada. Desde entonces, terminaron finalmente y ahora solo se vinculan por su copaternidad.

Tristan se disculpó con Khloé públicamente aseverando: “Tú no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en la que te he tratado a lo largo de los años”, escribió el jugador de los Sacramento Kings. En su show, ella anunció que ya no le daría más oportunidades.