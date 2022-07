Victoria Ruffo y Eugenio Derbez: una de las razones de su enemistad tras su separación tuvo que ver con su hijo

José Eduardo Derbez reveló una experiencia de su niñez en la cual su madre Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez lo había secuestrado tras su separación. Ahora a sus 33 años de edad, el actor recuerda el momento y afirma que comprende la preocupación de su mamá al pensar que no volvería a ver a su hijo.

José Eduardo Derbez relata la ocasión en que Eugenio Derbez se lo llevó sin permiso de Victoria Ruffo

En una plática con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, José Eduardo recordó que tras separase sus padres, existieron conflictos que terminaron por afectar su relación con su padre por varios años.

Una de ellas, fue la ocasión en que Eugenio Derbez pasó por él a la escuela y se lo llevó a comer, sin decirle a Victoria Ruffo.

Te recomendamos: ¿Quiénes son las mamás de los hijos de Eugenio Derbez?

Cuando la actriz supo que Eugenio se había llevado a su hijo, pensó que era posible que no volviera a verlo, debido al pleito legal en el que se encontraban por la custodia de Eduardo.

Te recomendamos: Así fue como Regina Blandón defendió a Eugenio Derbez luego que lo acusaran de abusar de ella

En ese momento, José Eduardo no entendía el problema y él solo estaba feliz de pasar tiempo con su papá.

“Obviamente yo nunca lo vi mal, porque no sabía la dimensión de cómo estaban sus pleitos o en qué parte del juicio iban, cómo habían quedado, no tenía idea de nada. Para mí fue una comida increíble, muy divertida, o estaba feliz de verlo”

Te recomendamos: El tierno apoyo que Eugenio Derbez ha recibido de su familia en su nuevo proyecto en Hollywood

Mientras se encontraban comiendo, Eugenio recibió una llamada de Victoria, quien exigió que llevara a su hijo a su casa.

Cuando llegaron a la casa de Victoria, los actores comenzaron a discutir. Tras darse cuenta de la presencia de su hijo, Victoria le pidió a José Eduardo Derbez que se metiera a la vivienda.

Aunque José aclaró que la intensión de Eugenio nunca fue robárselo, también comprende a su madre y la preocupación que sintió en el momento.

Finalmente, Victoria ganó la custodia del niño y Eugenio perdió todo derecho sobre él, por lo que no pudo verlo por varios años. Esto provocó rencor en el actor, quien en una entrevista confesó el dolor que esto le causó.

En una plática con Verónica Bastos, reveló porqué no ha sido posible la reconciliación entre ambos.

“Es una buena pregunta. Mira, te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidar. No vi la infancia de mi hijo”

Para Eugenio, el obligarlo a ser un padre ausente fue algo imperdonable y que lo dañó.