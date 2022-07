La familia P. Luche: ¿qué fue de Maradonio tras el final de la serie?

En el año 2002 aterrizó en la televisión mexicana La familia P. Luche, una exitosa serie de comedia creada por Eugenio Derbez que narraba las peripecias de Ludovico P. Luche y su peculiar familia.

La producción, surgida en el programa XHDRBZ del actor y comediante, desató las risas entre los telespectadores a lo largo de tres temporadas, siendo la última transmitida en 2012.

En la tercera entrega, el público no solo pudo ver por última vez a los protagonistas, además conoció a un nuevo personaje que se robó los corazones de todos: el tierno Maradonio.

Dentro de la producción, el pequeño hijo de Excelsa fue concebido por la irreverente empleada doméstica a través de la inseminación artificial sin saber que el donante era su jefe Ludovico.

Por esta razón, su patrón y su hijo tenían un gran parecido; una situación que casi acaba con el matrimonio del protagonista pues su esposa pensaba que el niño era fruto de la infidelidad.

Con apenas 4 años, el actor Bryan Gibrán Mateo Ávila Saldaña debutó en la actuación dando vida a Maradonio durante los 18 episodios que tuvo la temporada final del programa de comedia.

Con su actuación del tierno, carismático y astuto niño poeta con destrezas para el póquer y ajedrez, el histrión infantil mostró un gran talento y se ganó a las audiencias por completo.

Desde entonces ha pasado una década en la que apenas se ha escuchado del prometedor intérprete y muchos se preguntan qué fue de él tras el desenlace de la serie que lo lanzó a la fama.

¿Qué fue de Maradonio, el niño poeta de La familia P. Luche?

Luego de la emisión del episodio final de La familia P. Luche, Bryan Gibrán continuó apareciendo en la televisión mexicana con participaciones en diferentes emisiones, como el matutino Hoy.

Sin embargo, poco después de comenzar su carrera en el mundo de la interpretación, el niño actor se retiró del medio artístico y no ha aparecido en ningún otro proyecto en las pantallas.

De acuerdo a Univisión, su último trabajo fue con un show de stand up en la piel del personaje nombrado en homenaje a Diego Maradona con el que se presentó en varios estados mexicanos.

Por otro lado, si bien tiene varios perfiles en redes sociales, la novel estrella no actualiza sus páginas desde hace años. En Facebook, por ejemplo, el ahora adolescente no publica desde 2019.

Anteriormente, compartía imágenes de su vida a sus 18 mil seguidores en la plataforma. Mientras, en su canal de YouTube, su video más reciente data de 2016.

En dicha grabación, el eterno Maradonio lucía bastante crecido mientras exponía un breve poema en homenaje a Rubén Aguirre, actor de personajes como El Profesor Jirafales en El chavo del 8.

Hoy en día, Bryan Gibrán tiene alrededor 14 años y se desconocen los detalles de su vida presente, pero debe estar dedicado a su educación, lo cual aclararía su distanciamiento del medio.