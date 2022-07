7 famosos que tuvieron hijos a través de un vientre de alquiler, ¿Ludwika Paleta es una?

Hablar de la gestación subrogada entre celebridades ya es muy común y en las últimos días ha estado de nuevo en la palestra por el anuncio que hizo la empresaria Khloé Kardashian de que está en los dulces preparativos para recibir a su segundo hijo.

El padre del bebé que es un varón es Tristan Thompson de quien se separó hace poco tiempo al enterarse que esperaba otro hijo con Maralee Nichols.

La gestación subrogada o por sustitución, popular y erróneamente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler, es un método de reproducción asistida caracterizado porque la mujer que gesta al bebé no será finalmente la madre del mismo, reseña el portal Reproducción Asistida.

Esta técnica es especialmente compleja desde el punto de vista ético y emocional, ya que rompe con la idea tradicional acerca de cómo se forma una familia.

En algunos países, como por ejemplo España está prohibida. Pero ni eso, ni las implicaciones éticas, ni las convicciones religiosas han sido impedimento para muchos famosos cumplir el sueño de ser padres.

No importa las razones por la que estas celebridades decidieron tener a sus hijos a través de la gestación subrogada, lo cierto es que son felices padres y que lo gritan al mundo sin complejos y sin tapujos.

En Nueva Mujer le presentamos seis de las muchas celebridades que ampliaron sus familias gracias a la ayuda de este método tan controversial:

La actriz Priyanka Chopra y el artista Nick Jonas anunciaron en enero de 2022 que serían padres. “Estamos encantados de confirmar que hemos tenido un bebé a través de la gestación subrogada. Pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo tan especial en el que nos vamos a enfocar en nuestra familia. Muchas gracias”, escribió la intérprete en su perfil de Instagram, el mismo texto que también compartió Jonas en su cuenta personal.

Tres meses después del anuncio, se supo el nombre de la bebé, Malti Marie Chopra Jonas, quien nació el pasado 15 de enero en San Diego, California, Estados Unidos, por gestación subrogada o vientre de alquiler.

Uno de los casos más emblemáticos de familias por gestación subrogada es la del cantante puertorriqueño, Ricky Martin, quien se convirtió en papá de los gemelos Matteo y Valentino y dos años después confesó públicamente que es gay.

“Tengo que estar a su altura. Seguir viviendo como lo hice hasta hoy, sería opacar indirectamente ese brillo puro con el cual mis hijos han nacido”, dijo en ese momento el cantante boricua.

En 2018 Ricky y su pareja Jwan Yosef anunciaron el nacimiento de su hija Lucía, también a través de un vientre de alquiler. Ese fue el mismo método que utilizaron para su otro hijo, Renn Martin-Yosef, cuya llegada al mundo fue anunciada en 2019.

En octubre del 2019 el futbolista colombiano, James Rodríguez, anunció la llegada al mundo de su hijo Samuel a través de un vientre de alquiler.

Durante meses se especuló mucho con la posibilidad de que la mamá del niño fuera su actual pareja, la modelo venezolana Shannon de Lima.

Al final se confirmó que fue gracias a otra mujer que donó un óvulo y que fue una decisión individual del futbolista.

De los cuatro hijos de la socialité Kim Kardashian con su ex esposo Kanye West, dos fueron gestados mediante un vientre subrogado.

Se trata de la pequeña Chicago, que nació en 2018, y el bebito Psalm, que vino al mundo en mayo de 2019.

Al Kim dar a luz su segundo hijo, los médicos le advirtieron que salir embarazada nuevamente podría poner en riesgo su vida, así que decidió ampliar su familia a través del vientre en alquiler.

El astro del balón, Cristiano Ronaldo, tiene tres hijos por vientre de alquiler, Cristiano Jr. y los gemelos Eva y Mateo.

Luego con su novia Georgina Rodríguez tuvo al poco tiempo una bebita.

Recientemente la modelo española estuvo embarazada de gemelitos, uno de ellos falleció antes de nacer.

En 2017 la actriz Ludwika Paleta anunció el nacimiento de sus bebitos Bárbara y Sebastián, pero según la prensa mexicana nunca se le vio embarazada y al poco tiempo apareció perfecta en una alfombra roja.

Según el portal Mamas Latinas, el periodista Frank Report investigó a la actriz y a su esposo Emiliano Salinas y encontró que habían recurrido a un vientre de alquiler.

Quedará para el misterio porque Ludwika nunca lo ha negado o desmentido frontalmente.

El 1 de julio del 2021, la famosa anunció a través de su Instagram la llegada de Oonagh Paige.

Ella nació el 8 de abril del mismo año, sin embargo, Heard se esperó unas semanas antes de dar el anuncio.

Con una tierna fotografía presumió a su pequeña y dio el siguiente mensaje:

“Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora me doy cuenta de lo radical que es para nosotras como mujeres pensar de esta manera sobre una de las partes más fundamentales de nuestro destino”.

“Ojalá lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida.”

— Amber Heard