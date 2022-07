‘La princesa y el sapo’ y otras películas de Disney que han sido infravaloradas

'Dinosaurio', 'La princesa y el sapo' y 'Atlantis: el imperio perdido' son tres cintas Disney que no fueron apreciadas | Imdb / Captura

Si hablamos sobre películas animadas de Disney, lo más probable es que lo primero que salte en la conversación sean los títulos de algunos de esos clásicos que nos han cautivado tanto la infancia como en la adultez, tales como La sirenita, Cenicienta, El rey león y hasta Frozen.

Sin embargo, en sus muchos años de historia, la compañía del ratón ha lanzado una cantidad incontable de cintas entre las que hay verdaderos tesoros que, por diferentes motivos, fueron infravalorados y cayeron en el olvido; algunos por un tiempo, otros para siempre.

Se trata de una situación muy lamentable pues no se trata de películas malas. Al contrario, son producciones de alta calidad con grandes historias, pero que no fueron apreciadas. No obstante, vale la pena que sean recordadas y darles una segunda oportunidad para conquistar.

Y es que, muchas de estas, son proyectos de animación innovadores y dignos de grandes reconocimientos que simplemente pecaron en alejarse demasiado de los esquemas del “estilo Disney” tradicional con sus propuestas como para gustar o ser comprendidas.

Las películas Disney que no fueron valoradas cuando se estrenaron

A continuación, te presentamos 5 películas animadas de la empresa que se merecían más reconocimiento del que recibieron, aunque algunas lo alcanzaron con el paso del tiempo.

La princesa y el sapo (2009)

Basada en clásico cuento El príncipe rana, la última película de animación tradicional de Disney tiene todos los elementos para considerarse entretenimiento de alta calidad.

Además de los colores y diseño de su animación, la producción destaca con su interesante historia y su potente mensaje; inolvidables personajes y una banda sonora muy pegadiza.

Por otro lado, la disfrutable cinta hizo historia dentro de la compañía pues su tenaz y valiente protagonista –que no sueña con un príncipe azul– es la primera princesa de color de la empresa.

Atlantis: el imperio perdido (2001)

Tras su estreno en el año 2001, la cinta Atlantis: el imperio perdido fue considerada un fracaso en la taquilla debido a que su recaudación no alcanzó las expectativas para su abultado presupuesto.

Aunque contaba con diseños de Mike Mignola y una espectacular historia que tenía de todo, la película llena de referencias culturales era muy compleja para el público infantil; sin contar que no tiene canciones.

Empero, el largometraje de aventuras es de esos dignos de ser rescatados y darles una segunda oportunidad. De hecho, muchos la consideran la producción más infravalorada de Disney.

Las locuras del emperador (2000)

La película Las locuras del emperador enfrentó muchos problemas de producción durante sus seis años de desarrollo. Al principio se pensó como una epopeya musical con el músico Sting.

Sin embargo, su elevado presupuesto, diferencias creativas entre los involucrados, entre otros factores, provocaron cambios radicales a la película. Al final, el resultado no se pareció en nada a la idea original.

En taquilla, la olvidada joya no cumplió las expectativas de Disney, pero tanto críticos como espectadores la consideran una de las mejores y más cómicas películas de la compañía.

Dinosaurio (2000)

También a principios del tercer milenio, Disney se lanzó al mundo de la animación por ordenador a lo grande con Dinosaurio, una película visualmente impresionante apta para toda la familia.

No obstante, a pesar de los logros de la cinta que recreó hasta la flora y la fauna del final del periodo cretáceo, su historia no convenció y representó un gran fracaso.

La crítica, al igual que el público, coincidió en la espectacularidad de las imágenes, pero lo poco interesante y aburrido de la trama. Aun así, representó un avance en el mundo de la animación.

El jorobado de Notre Dame (1996)

Aunque hoy en día es considerada una de las películas Disney de culto, El jorobado de Notre Dame tardó muchos años en alcanzar el reconocimiento como joya de la animación que tiene.

Cuando se estrenó en 1996, a esta ambiciosa y costosa producción no le fue mal en taquilla, pero fue injustamente relegada al olvido poco después de su lanzamiento durante mucho tiempo.

Al presente es considerada el clásico más adulto de la compañía del ratón. Mientras, su villano sigue siendo el más complejo y turbador de todos los creados por la factoría.

Otros filmes infravalorados de Disney son Los aristogatos, El Planeta del Tesoro, Tierra de osos, Goofy e hijo, Robin Hood, La familia del futuro o Raya y el último dragón.