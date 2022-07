El hijo que Violeta Isfel tuvo a sus 18 años ya cumplió esa edad: así creció Omar

Con apenas 18 años de edad, Violeta Isfel cumplió su sueño de convertirse en mamá con el nacimiento de su primer y único hijo: Omar. Embargada de alegría, la actriz asumió este importante rol en la vida sin desamparar el crecimiento de su carrera profesional.

Su embarazo y los primeros meses de su maternidad no fueron color de rosa para la intérprete al lado del padre de su unigénito. No obstante, tener a su bebé la cambió para siempre y le dio las fuerzas necesarias para huir del infierno que vivía junto a su expareja.

Desde entonces, mientras en las pantallas deleita al público con su talento y simpatía, detrás de cámaras toda su energía está puesta en la crianza de su retoño. No obstante, ese niño que la llenó de felicidad y se convirtió en su motor ya no es tan pequeño.

Aunque para su mamá sigue siendo el bebé que tanto deseó, Omar ya dejó atrás la niñez y está convertido en un guapo jovencito de 18 años que sigue inspirándola, llenándola de alegría y enorgulleciendo con cada logro que alcanza siguiendo sus pasos en el mundo del espectáculo.

Violeta Isfel y su historia de cómo se convirtió en una admirable madre soltera

Omar Isfel nació el 27 de diciembre de 2003. El joven es el fruto de la relación entre la antagonista de Atrévete a soñar y su novio durante su adolescencia, Rommel Ramírez.

Sobre este importante momento de su vida y cómo lo asumió siendo todavía una jovencita, la intérprete se abrió en una entrevista con Aurora Valle para su programa Confesiones en 2020.

En la charla, Isfel confesó que siempre supo que quería ser mamá, pero se equivocó al no fijarse con quién daría este paso, lo cual desembocó en una serie de duros acontecimientos.

Según contó su relación con Ramírez ya iba mal cuando decidió que quería embarazarse. Su exnovio era alcohólico y apenas estaba en la residencia en donde vivían con sus exsuegros.

Sin embargo, debido a su enamoramiento, se cegó ante sus problemas y malos tratos durante mucho; asimismo, creyó que concebir un bebé resolvería los conflictos que tenían.

“Yo traía puestos mis lentes rosas y entonces a todo le buscaba una justificación y todo iba a estar bien (…) en este afán de salir adelante sin darte cuenta que estabas pisándote tú misma y dije: ‘claro, es el momento de ser mamá, a lo mejor y eso arregla las cosas”, recordó.

No obstante, esto no ocurrió. “Viví en unión libre con él y con su familia porque era su mamá, su papá, mi cuñado más chico, quien por cierto era un dolor de cabeza (…). Decido ser mamá, él recibe la noticia y no le hizo mucha gracia”.

El solitario pero feliz embarazo de Violeta Isfel

Violeta rememoró que vivió su embarazo sola, casi como una burbuja, pero muy feliz. “Lo que hice fue comprar libros, me inscribí a la revista de padres, le ponía música clásica mientras abajo se escuchaban narcocorridos (…), yo salía a conseguirme los antojos”, dijo.

“A pesar de que estaba muy complicada la situación ahí, yo viví mi embarazo disfrutándolo muchísimo”, agregó. Empero, tras la llegada al mundo de Omar, se dio cuenta de que no quería seguir en ese ambiente de violencia, sometida a su ex y su familia.

“Omar no podía llorar, Omar no podía hacer un escándalo porque entonces me regañaban horrible”, contó en el programa El minuto que cambió mi destino sobre lo que vivió en esa casa, en donde además de aportar económicamente, debía hacer las labores domésticas.

Asimismo, recordó una ocasión en la que su hijo no paraba de llorar pidiendo más alimento del que Violeta ya había cocinado. Debido al llanto, su entonces novio se molestó al punto de que levantó al niño y quiso sacarlo. “Este niño va a aprender, que la chin…”, decía entre gritos.

No obstante, Isfel lo enfrentó entonces por primera vez. “Como yo no le decía nada y ese día sí me atreví a hablar, (...) se enoja, levanta la mano y hace esto (un puño). No sé cómo, le dije ‘¿vas a hacerlo? (golpearme) vas, pero aquí (en la cara), donde se me note”.

“Yo decidí ser mamá soltera”

Tras atravesar esa y otra serie de terribles situaciones, su instinto maternal la empujó a terminar de romper con su actitud sumisa y huir de ese hogar por su bien y el de su pequeño.

“Yo decidí ser mamá soltera, nadie me dejó. Yo tomé la decisión, por buscar una calidad de vida y Omar fue el motor más grande. Hoy sé que, si no hubiera tomado la determinación de ser madre, yo no hubiera tenido la fortaleza de salir de ahí y no sé dónde estaría”, confesó.

Al final, la actriz terminó regresando a la casa de sus papás, la cual había abandonado a sus 15 años para irse a vivir con Rommel. Empero, procuró que este tuviera una relación con su hijo, por lo que organizó visitas supervisadas.

A pesar de sus intentos, el acuerdo de convivencia se terminó después de que su expareja intentó secuestrar a su bebé con apenas meses de nacido durante uno de estos encuentros.

Después del aterrador evento, Violeta comenzó a recibir amenazas de parte de Rommel hasta que se enfrentaron ante las autoridades. Ahí, un juez determinó que el padre debía pagar la manutención a su niño. Tras el fallo, no volvieron a saber de él.

El aspecto de Omar Isfel en la actualidad

Ahora, Violeta Isfel es una mujer más feliz que nunca, con una carrera muy exitosa y una vida llena de amor al lado de su marido, el empresario Raúl Bernal, y de su adorado hijo, con quien tiene una estrecha relación llena de confianza y mucho cariño.

En diciembre pasado, cuando el joven cumplió sus 18, la estrella no dejó de felicitarlo públicamente con un tierno post en Instagram donde le dedicó un tierno mensaje junto a una serie de instantáneas del gran festejo que le organizó.

“¡FELIZ CUMPLEAÑOS 18, HIJO! (…) Bendigo tu vida, tu crecimiento emocional, físico, mental y espiritual. Deseo que la Divinidad te siga llenando de inmensa luz y amor. Te amo con todo mi corazón. Gracias, gracias, gracias”, expresó.

En la actualidad, Omar se encuentra construyendo su carrera como actor y cantante. De hecho, en abril, la actriz de 37 años compartió en la antes mencionada red social que ambos estuvieron trabajando juntos en una película.

Además es un youtuber e influencer con cientos de miles de seguidores. En Instagram, por ejemplo, el joven acumula más de 120 mil seguidores a quienes comparte vistazos a su vida, sus proyectos, sus cambios de look y su inquebrantable lazo con su mamá.

“Te amo con todo mi corazón. No me quedan palabras para agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Me siento bendecido por tener un ejemplo a seguir como tú”, expresó en una publicación dedicada a la famosa por el Día de las Madres este año.

“Gracias por cada regalo, gracias por cada aprendizaje y sobre todo gracias por ser TÚ”, concluyó el jovencito que desea iniciar un proceso legal para quitarse el apellido de su padre.