Adamari López, Belinda y otras famosas que se comprometieron, pero no caminaron al altar

En cuestiones del amor, las celebridades no son diferentes del resto del mundo. Hay parejas que son verdaderamente icónicas; aquellas que son muy inestables y otras que parecían destinadas y se comprometieron, pero simplemente nunca llegaron a darse el “sí, acepto”.

Dichas estrellas vivieron romances de película y sus sentimientos eran tan grandes que decidieron unir sus vidas en matrimonio; sin embargo, el amor que se tenían no perduró lo suficiente como para que llegaran a casarse y terminaron poniendo fin a su compromiso.

Famosas que se comprometieron pero no se casaron

De estos idilios fallidos, la industria del entretenimiento está repleta. Por esto, a continuación, te presentamos un recuento de las famosas que se comprometieron pero que, por diferentes razones, se cancelaron sus planes a un paso del altar.

Belinda y Christian Nodal

Belinda y Christian Nodal oficializaron su noviazgo durante el verano de 2020. Si bien muchos pensaban que lo suyo no era real, la pareja probó que su noviazgo iba en serio.

En mayo del año pasado, Nodal le pidió la mano a la cantante con una sortija de $3 millones de dólares y ella aceptó muy contenta.

Sin embargo, tras meses de rumores de ruptura, el intérprete de Botella tras botella anunció el final de su compromiso en febrero de este año.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez

Jennifer Lopez es una de las estrellas que se ha comprometido y no ha llegado al altar en varias ocasiones. Una de esas veces fue con el exbeisbolista de los Yankees Alex Rodriguez.

Ambos parecían la pareja perfecta cuando comenzaron su noviazgo en 2017. Un par de años después, el comentarista y empresario le hizo la gran pregunta y ella aceptó.

No obstante, su boda nunca se realizó. Tras posponer el enlace dos veces debido a la pandemia y rumores de problemas en su relación, J-Rod anunció el fin de su idilio a comienzos de 2021.

Adamari López y Toni Costa

La historia de amor de Toni Costa y Adamari López era de ensueño hasta que ambos se separaron en mayo del año pasado. La pareja comenzó su relación en 2011 tras conocerse en Mira Quién Baila.

En 2014, se comprometieron en República Dominicana. Asimismo, un año después, se convirtieron en papás con el nacimiento de su hija Alaïa, conformando una de las familias favoritas de la farándula.

Sin embargo, tras superar toda clase de pruebas juntos y posponer su enlace matrimonial en varias oportunidades, la actriz anunció el final de su relación con el padre de su hija.

Ariana Grande y Pete Davidson

Ariana Grande se comprometió con el comediante Pete Davidson a tan solo unas semanas de haber iniciado su noviazgo en 2018. Cuatro meses después de anunciar su compromiso, terminaron.

El quiebre coincidió con la trágica muerte de Mac Miller, exnovio de Ariana. En ese momento, fuentes revelaron a People que la cantante estaba devastada. Se dice que esto influyó en la ruptura.

Demi Lovato y Max Ehrich

La cantante Demi Lovato y Max Ehrich comenzaron a salir a comienzos de 2020. Unos cuatro meses más tarde, él le pidió matrimonio en una romántica propuesta en la playa y ella aceptó feliz.

No obstante, dos meses después, se separaron de una manera no muy amistosa. Más adelante, Lovato reveló en su documental Dancing with the Devil: “Creo que me apuré metiéndome en algo que creía que era lo que se suponía que tenía que hacer”.

“Con el tiempo me di cuenta de que en realidad no conocía a la persona con la que estaba comprometida. Lo más difícil de la separación fue el duelo por la persona que creía que él era”, dijo.

Otras parejas que anunciaron su compromiso con bombos y platillos, pero al final no se casaron son: