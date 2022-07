“No se enojen, quítenles todo”: La razón detrás del millonario divorcio de Ivana y Donald Trump

El pasado jueves 14 de julio se dio a conocer el fallecimiento de Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump y una de las celebridades más llamativas de los años ochenta y noventa, precisamente, por su relación que acabó en un polémico divorcio.

En 1977 ambos contrajeron nupcias y trajeron al mundo a sus tres hijos: Donald Jr., Eric e Ivanka. Pero en 1992 una infidelidad sería el detonante para romper definitivamente y que ella diera muestras de su personalidad.

“Chicas, tienen que ser fuertes e independientes y recuerden… no se enojen con ellos, quítenles todo”, dijo en una de sus apariciones en la película The First Wives, algo que aplicó cuando le puso punto final a su relación.

¿Cómo fue el divorcio de Ivana y Donald Trump?

Poco después que se casaron, se establecieron como una de las parejas más poderosas de la élite de Manhattan. Con los negocios inmobiliarios de la familia Trump, Ivana adoptó un perfil proactivo y mediático, apuntó ViveUSA.

Sin embargo, cuando supo que su pareja tenía una relación extramarital con la actriz, Marla Maples, no pudo perdonarlo y pidió una costosa separación.

En especial, porque de ese ‘affair’ nació Tiffany Trump, la cuarta hija del empresario que años más tarde se convertiría en presidente de Estados Unidos. La propia artista se acercó a Ivana Trump para contarle lo que estaba sucediendo.

“Una mujer rubia se me acercó de la nada y me dijo: ‘Soy Marla y amo a tu marido. ¿Tú le quieres?’. Le dije: ‘Piérdete. Yo quiero a mi marido’. Fue vulgar, pero estaba en shock”, escribió en su biografía.

“A los dos meses de esta confesión, que fue hecha en Aspen, Colorado, Ivana decidió que quería divorciarse y tomó las riendas de la separación, acusó a Donald de haberle dado un trato “cruel e inhumano”, por lo que le exigió 25 millones de dólares y de ésos, 10 se los pidió en efectivo”, recuerda Quién.

“(Donald) Se tomó el divorcio como si fuera un negocio y él no podía perder, tenía que ganar”, aseveró sobre los enfrentamientos que tuvieron en esa época. “Fue doloroso, pero no podía dejarme intimidar”, agregó.

A partir de ahí, su carácter, determinación y firmeza para no dejarse humillar la volvieron muy popular entre las mujeres. Incluso, luego se dedicó a forjar su propia carrera en el mundo de la moda y rehizo su vida amorosa casándose hasta en cuatro oportunidades.