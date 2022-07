Conoce a Sirena, la sobrina de Marlene Favela que cautiva con su belleza y parecido con la actriz

La belleza y talento se lleva en la sangre, justo de lo que puede ofrecer garantías Sirena Favela, la sobrina de Marlene Favela que está capturando la atención en las redes sociales.

Pese a que la joven de 27 años se dedica a ser abogada, muy lejos de las telenovelas por las que saltó a la fama su tía, su parentesco no ha pasado desapercibido y podría hasta decirse que se trata de una estrella en ascenso.

Mediante sus perfiles oficiales, la mexicana demuestra su potencial para el modelaje y que es toda una influencer que presume su estilo de vida.

En él destaca su pasión por el ejercicio físico para cuidar su figura, su buen gusto por la moda, los viajes, su carrera, y por supuesto el afecto que siente a sus familiares.

Muchos le resaltan constantemente a Sirena el parecido que tiene con su tía, Marlene Favela, con la que la une una gran relación desde hace años.

De hecho, le dedicó una emotiva publicación a propósito de la empresa de la protagonista de Gata Salvaje, Marlene Favela Empire, la cual se orienta al maquillaje y la venta de ropa en línea.

“Aquí todavía no eras actriz, pero sí esa mujer luchadora, justo a un escalón de alcanzarlo todo. Me siento tan orgullosa de ti, de la mujer, madre, tía y hermana que eres. Gracias por apoyarme en todo, incluso hasta en mis malas decisiones, que me dices que “no” y aun así voy y lo hago”, escribió, dando muestras de su amor.

Su unión surge a través de una de las hermanas de Marlene, Laura, a quien ha definido en sus redes como “la mejor mamá del mundo” y un “ejemplo”, de acuerdo con People.