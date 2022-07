5 veces que la hija de Chayanne ha probado que heredó el gran talento de su papá

A lo largo de sus cuatro décadas de exitosa trayectoria, Chayanne ha logrado cautivar al público con su indiscutible talento, entrega en escena y una arrolladora personalidad carismática; grandes atributos que el ídolo ha heredado a su hija, Isadora Sofía.

La joven de 21 años de edad, segundo retoño del famoso cantante puertorriqueño con la exreina de belleza venezolana Marilisa Maronesse, comparte su irrefrenable pasión por la música, amor por estar sobre el escenario y destrezas artísticas con su papá.

Isadora canta como los ángeles; toca el piano y la guitarra y ha compuesto canciones desde sus 6 años. Determinada y persuadida por su vocación, decidió perseguir sus sueños de ser cantante, pero sin saltarse los pasos a la cima o colgarse de la fama de su padre.

Por esto, apostó todo por sus anhelos matriculándose en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami (UM); una alma mater en donde ha estado preparándose para construir una carrera musical y seguir los pasos del astro boricua dentro la industria.

La hija de Chayanne heredó su talento y estos videos lo demuestran

A través de su cuenta en Instagram, en donde acumula más de 400 mil seguidores, Isadora sorprendió en días recientes al publicar un video en donde aparece cantando su propia versión del popular tema Desconocidos de los cantantes Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo.

Tocando el piano, la joven maravilló con una apasionada interpretación de esta canción en la que presumió su afinada y prodigiosa voz. No obstante, si bien dicha grabación ha causado sensación, lo cierto es que ella ha dejado ver su talento como cantante en varias ocasiones en el pasado.

En su perfil en la red social, la hermana menor de Lorenzo Valentino ha compartido su amor por la música en la que está involucrada al cien por ciento y sus habilidades como cantante con numerosas publicaciones en las que se deja ver interpretando tanto covers como temas de su autoría.

A continuación, te presentamos otras cuatro ocasiones en las que la hija de Chayanne ha probado que canta tan bien y emociona a cualquiera con su talento como lo hace su progenitor:

Un debut lleno de sabor latino

En marzo del año pasado, Isadora dejó a todos maravillados con su talento en su debut oficial como cantante junto a su banda Café con leche en el Frost Music Fest 2021 organizado por la UM.

Derrochando energía y carisma, la joven se mostró segura y feliz sobre el escenario mientras interpretaba temas de ritmos latinos compuestos por ella, tales como Playa del Caribe y Cariñitos.

Unidos por la música

Un año antes del evento que marcó su estreno en los escenarios, en medio del auge de la pandemia por coronavirus, la joven emocionó cantando un cover de Let It Be y Somos el mundo.

En la plataforma mencionada, colgó un video en donde toca en el piano y canta el emblemático tema de Los Beatles y la inolvidable canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie.

“A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón: la música”, escribió al pie del clip en donde se deja ver al natural en su hogar.

No hay nadie más…

También en 2020, la bella apasionada por escribir canciones cautivó con su dulce voz entonando su versión de No hay nadie más de Sebastián Yatra.

Nuevamente, la joven cuya sonrisa recuerda a su papá y su belleza a su mamá se acompañó por el piano y publicó la grabación de dicha interpretación en redes.

El audiovisual causó furor. De hecho, el mismísimo cantante colombiano reposteó en sus historias el cover de la prometedora artista.

Balada inspirada por la pasta

Por otro lado, el año pasado, la amante del género urbano fascinó cantando una balada pop original sin título. “Amor no te vayas, quédate un poco más…”, se la escucha cantar en el coro.

“Al dente y sin título todavía. Parece ser que la pasta si funcionó como inspiración… Aquí tienen un pedacito de algo que apenas empecé a escribir ayer a las 11:30 pm después de cenar”, expresó en la descripción del clip en donde sale cantando y tocando en el piano esta canción sin nombre.

Cada uno de los posts en los que Isadora Figueroa da cuenta del talento que sacó de su progenitor y con el que espera abrirse su camino en el mundo de la música se han llenado de halagos.

En especial, de los fans de Chayanne, quienes le piden con insistencia que canten algo juntos. Mientras eso pasa o no, el público puede disfrutar de su talento con las canciones que ha entonado.