Sandra Echeverría y otras famosas mexicanas que han sufrido discriminación en Hollywood

Sandra Echeverría es una de las actrices más talentosas de México, pero también parte del grupo de celebridades que ha sufrido maltratos por su lugar de procedencia cuando intentó buscar mejores oportunidades en su carrera.

Así lo confirmó a través de un hilo en su cuenta de Twitter, pues al recordar este momento, decidió quebrar su silencio de 10 años y contarle al mundo lo que sufren muchos latinos en el estrellato.

“Me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. Dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje”, comenzó diciendo en su perfil oficial.

“Hace 10 años filmando Savages me tocó una escena con Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo”, continuó.

“Para que saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado de coraje. Yo toda lastimada bajé. Decidí no decir nada y aguantarme pero los odié. Dos adolescentes soberbios famosos fueron capaces de hacer eso. También después en la premier, Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él sí parecía sentirse mal. A Taylor le valió madre. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé”.

Pero Sandra Echeverría no ha sido la única, porque también otras famosas mexicanas han denunciado discriminación, y hasta acoso, en su paso por Hollywood.

Una de las más notables en Salma Hayek, quien incluso alzó la voz contra Harvey Weinstein cuando explotó el movimiento Me Too. En 2017 dijo que el productor la acosó en múltiples ocasiones, la amenazó de muerte y la presionó para grabar escenas de sexo.

Pero eso no es todo lo que ha tenido que pasar, porque cuando dio el salto de México a Estados Unidos, no encontró puertas abiertas. “Me lo llegaron a decir altos ejecutivos. Es un poco insultante cuando te dicen: ‘Si no hubieras nacido del otro lado de la frontera habrías sido la estrella más grande de este país’”, declaró.

Episodios similares vivió Eiza González. Ha dicho en entrevistas que hasta le han pedido pruebas de ADN porque no parece latina y le han negado papeles por ser mexicana, según Infobae.

En una ocasión, una directora de casting usó su apariencia para discriminarla. “Probablemente vas a obtener trabajo solo porque eres bonita”, le dijo. “Estaba tan enojada, y me hice una nota mental de que no quería escuchar eso otra vez. Mi reacción fue como: ‘Te voy a demostrar’. Por eso trabajo muy duro cada día para no caer en estereotipos”.