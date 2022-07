Regina Blandón brinda su apoyo a las posibles víctimas de abuso de Coco Levy y les pide que “alcen la voz”

Regina Blandón publicó un mensaje a nombre de Mirreyes contra Godínez en el cual expresó su apoyo a las víctimas que han denunciado al productor Jorge ‘Coco’ Levy de abuso sexual y acoso. El hijo de Talina Fernández cuenta con más de 10 acusaciones, de las cuales dos ya se encuentran en manos de las autoridades.

Regina Blandón apoya a las mujeres que denuncian al hijo de Talina Fernández

La actriz expresó su solidaridad por medio de redes sociales y se pronunció en contra del abuso que personas que trabajan en el cine puedan cometer en contra de mujeres.

“Quien abusa de cualquiera de las personas que integran el equipo de una producción nos afecta a todes. Quien se aprovecha de los sueños de alguien para violentar, nos priva de sus historias. No sabemos de quién nos hemos perdido por culpa de estos abusos, qué voces no hemos escuchado, qué historias nos habrían contado. Hoy decimos “Ya basta, no queremos perdernos de una sola más””

Te recomendamos: Talina Fernández posará desnuda a sus 77 años y nos enseña que a cualquier edad podemos amar nuestro cuerpo

Regina afirmó que le cree a todas las mujeres que han denunciado a Levy y por medio de el hashtag ‘videocine rompe el pacto’, pidió que la empresa en la que trabaja el productor tome cartas sobre el asunto.

Te recomendamos: ¿Quién es Coco Levy? El hijo de Talina Fernández fue acusado de abuso sexual por Danna Ponce

El hijo de Talina Fernández Jorge Coco Levy ha sido señalado por al menos 15 mujeres por abusos sexuales, los cuales cometió aprovechándose de su puesto como productor.

Te recomendamos: “María fue la razón por la que no morí cuando murió mi hija”: Talina Fernández habla de la relación con su nieta

En una entrevista en el programa De primera mano, Gustavo Adolfo entrevistó a Danna Ponce, una actriz que denunció el abuso sexual y maltrato que vivió a manos de Jorge Coco Levy.

Danna señaló que tuvo su primer contacto con el productor mientras trabajaba en la serie Como dice el dicho. Posteriormente recibió una llamada de Levy para acudir a su oficina por asuntos laborales.

Ella recuerda que sintió “una vibra muy pesada” y lo externó a la empresa, pero su queja llegó a oídos de Levy, quien lejos de retractarse, le propuso tener sexo oral dentro de su oficina. Ella salió del lugar y lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Danna afirmó que su caso ya está en manos de la justicia, y afirmó que detrás de ella cuenta con un equipo de abogados que están haciendo su trabajo de darle seguimiento a su denuncia.

Al dar a conocer su caso comenzó a recibir mensajes de otras chicas que pasaron por una situación similar.

María Bobadilla, fue una de las jóvenes que decidió hacer público su caso. Dijo que el productor utilizó una táctica similar a lo que ha leído en redes sociales. La joven dijo que en su caso no hubo abuso sexual, pero que si le pidió fotografías desnuda, con el pretexto de interpretar un personaje.

Romina Sacre es otra de las mujeres que ha decidido compartir su historia de acoso por parte de Jorge Coco Levy.

Romina explicó que en 2012 ella deseaba ser actriz, fue en ese momento cuando conoció a Coco. Él la citó en su oficina, donde le dijo que debía ser más atrevida para triunfar en el mundo del espectáculo.

“¿Sabes porqué no te propongo como protagonista? Porque no explotas tu sensualidad. Vete nada más ¡te caes de buena mamita! Tú tienes que aprovechar que los productores quieran algo de ti, no lo veas como algo malo... Piensa en ser como Angelique Boyer, que entres a un lugar y todos te quieran coger.... ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres muy fresa. Yo pienso en ti como en una mujer culta, pero no la protagonista de una película, si quieres el protagónico tienes que arriesgarte más”

Romina declaró que es momento de hacer pagar a las personas que se aprovechan de su poder para quedar impunes de abusos contra mujeres.