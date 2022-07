Pete Davidson confiesa que quiere tener hijos y fans aseguran que Kim no estaría dispuesta a “dañar su cuerpo”

Kim Kardashian está cada vez más enamorada de Pete Davidson y así lo deja ver en sus redes sociales donde se está abriendo más, publicando fotos con su novio con orgullo.

Y es que al principio de la relación Kim fue muy reservada pues solo tenía meses separada de Kanye West, pero ahora, la famosa ha perdido el temor, y ha dejado ver parte de su relación con Pete.

Su relación va mejor que nunca, se van de viaje, tienen citas románticas, y, sobre todo, Kim se ve muy feliz en todo momento con Pete, dejando claro que su diferencia de edad no es ningún problema.

Sin embargo, el comediante confesó recientemente que quiere tener hijos, pues, aunque Kim tiene cuatro hijos, Pete no ha tenido la dicha de ser padre.

Pete Davidson confiesa que quiere ser padre, pero fans aseguran que Kim no estaría dispuesta

El actor confesó en una reciente entrevista que quiere convertirse en un hombre de familia y tener sus hijos.

“Definitivamente soy un hombre de familia. Lo que más me gusta, que aún tengo que lograr, es tener un hijo. Ese es mi sueño. Es como... supercursi, pero sé que sería muy divertido. ‘¡Venga, pequeño, vístete!’. Estoy emocionado por ese capítulo de mi vida”, reveló Pete.

Ante esto, los fans aseguran que Kim no estaría dispuesta a modificar su figura, debido a que le ha costado adelgazar con dietas y moldearla con procedimientos estéticos.

“Ay Pete estás con la mujer equivocada para eso, Kim no va a cambiar su cuerpo por un hijo después de tener 4″, “Kim ya está vieja para tener hijos, no creo que puedas tenerlos con ella”, “pobre Pete, tu relación con Kim no durará porque ella no dañaría su figura ahora”, y “estás con la mujer equivocada para lograr ese sueño”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, es poco probable que Kim pueda tener hijos con Pete no por no “dañar su figura” como aseguran los fans, sino porque es un riesgo para su salud.

Recordemos que los últimos hijos, Chicago y Psalm, los tuvo por el método de vientre en alquiler, debido a lo mucho que sufrió con el embarazo de Saint, y su salud estuvo en riesgo.