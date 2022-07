No es Aislinn Derbez: esta es la impactante modelo que le robó el corazón a Sebastián Yatra

Hace varios días, Aislinn Derbez compartió unas cariñosas fotos con Sebastián Yatra que encendieron los rumores de un posible romance, algo que ahora quedó descartado con la aparición de una guapa modelo en su vida.

De hecho, apuntan que esta sería la nueva pareja del colombiano, después de estar una larga temporada soltero tras su ruptura con Tini Stoessel en 2020, después de un breve pero profundo romance que inició en 2019.

La unión entre Derbez y Yatra se debería únicamente a una amistad, la cual se fortaleció después que la mexicana fuese a uno de sus conciertos durante sus vacaciones en Madrid. Luego compartieron una cena y hasta se fueron juntos en un auto.

La razón detrás de todo esto es porque Cindy Prado, sería la verdadera dueña de su corazón, según publicó la revista Hola.

Así de espectacular es Cindy Prado, la modelo que habría conquistado a Sebastián Yatra

“Lo hacen disimuladamente, para que no se note mucho. Ella lo acompaña siempre, están todo el tiempo juntos. Tengo entendido que no habla español porque en sus redes siempre habla en inglés, le escribí pero no me confirmó ni me desmintió el romance”, afirmó Estefanía Berardi, del programa de televisión argentino Mañanísima, conforme el mismo medio.

El artista de 27 años tendría pocos meses con la estadounidense de 30 años, pero ya se les vio públicamente durante un concierto de Carlos Vives. ”Nadie se dio cuenta pero salieron juntos de la mano”, avisaron.

De momento, ninguno de los ha dado pistas de su amor en las redes sociales, ni han hablado al respecto. Ella se encuentra de vacaciones en la costa amalfitana, mientras él trabaja en Miami.

De Prado se sabe que vive entre la capital de Florida y Los Ángeles pues trabaja con la agencia Elite Model Management y ha realizado varias campañas, además de que ha aparecido en algunas producciones de Telemundo.