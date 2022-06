Sebastián Yatra el primero que canta en español en los Oscar sin casa ni carro propio: “Nunca tuve necesidad”

Sebastián Yatra ha luchado mucho por llegar alto en el mundo de la música. Ha sido tanto su éxito que es el único artista que cantó en español en una gala de los Oscar.

Y es que con tan sólo 27 años de edad, el intérprete ha rebasado las expectativas del mundo entero y es uno de los máximos representantes del género urbano.

Por su fama todos podrían pensar que el cantante colombiano hace años ya es un artista potentado, residenciado en los Estados Unidos con mansión, mascotas, muebles y carros para escoger y resulta que no es así.

En una entrevista para la revista People, confesó que apenas hace seis meses fue que adquirió una casa en Miami.

“Mi familia vive en Medellín. Está cool tener casa en Miami porque vivo solo pero es importantísimo para la cabeza el tener un lugar al cual regresar”, aseguró Yatra.

El cantautor dijo que se decidió, después de tanto tiempo a adquirirla, “porque ya era una locura en mi cabeza, mucho desorden”.

El intérprete de “Tacones rojos”, “Melancólicos anónimos” y “Robarte un beso”, considera que aunque no pase mucho tiempo en Miami por las giras y conciertos, “el saber que tengo mi casa, el saber dónde está mi ropa, me siento aquí en mi sofá y me siento totalmente relajado (…) Eso es emocionante para mí”.

Yatra tiene seis perros y un gato que viven en casa de sus padres, en Medellín, Colombia. No tiene pensado, por ahora, si se los llevará a vivir con él en Miami, pero tampoco descarta dejarlos con sus padres y tener otras mascotas.

Me siento bien con mi primer carro

El artista que se describe como un hombre muy sencillo, también adquirió su primer carro y en plena entrevista lo llamaron para que lo recogiera.

“Me siento muy bien; acabo de ir a recoger mi carro porque nunca había tenido un carro tampoco”.

Dijo que durante todo este tiempo “nunca tuve un carro porque nunca tuve necesidad. No tenía muebles tampoco”.

No dijo cuál era el modelo de su auto, pero sí dejó claro que no es eléctrico.

10 años de carrera, una fortuna

Los cierto es que el cantante colombiano con casi 10 años de trayectoria ya está definitivamente consolidado en los Estados Unidos.

Como artista crece como la espuma y sus canciones se encuentran en las primeras posiciones de las playlist más importantes del mundo, entre ellas “Tacones Rojos” que ya rebasa las 14 millones de vistas en YouTube.

También ha incursionado como modelo y recientemente lo hizo en TV de la mano de Netflix con la serie de Manolo Caro: “Erase una vez pero ya no”, por lo que poco a poco ha ido en incremento su cuenta bancaria, reseñó Heraldo USA.

Algunos portales aseguran que la fortuna de Sebastián Yatra a mayo de 2022 ya ronda los 2.5 millones de dólares, información que hasta el momento no ha sido confirmada.