Las veces en las que Angelique Boyer ha roto con los estereotipos de una mujer de 30 realizada

Angelique Boyer se ha dedicado a ser feliz sin temor al qué dirán, alejada de las “reglas” que se les han impuesto a las mujeres sobre lo que deben hacer y tener a sus 30 años para ser catalogada dentro de la lista de “mujeres realizadas”. Ella solo persigue sus sueños y mantiene claro sus principios.

La actriz entendió que para ser feliz solo debía priorizarse a ella misma, aprender a decir no y encontrar al compañero ideal que la acompañara en sus decisiones.

Junto al también actor Sebastián Rulli ha formado una de las parejas más queridas y comentadas de México, pues viven su amor desde la libertad y la aceptación.

Las lecciones de mujer que ha dado Angelique Boyer

Llegar al altar no es obligado

Boyer entendió que para el amor no hace falta firmar ningún papel, sino complementar y acompañar a esa persona que se ama. Ella decidió amar a Rulli desde la libertad y la complicidad.

“Mira, creo que cada vez más, como personas, no necesitamos un contrato que está marcado por la ley y la religión, porque realmente no te da ninguna garantía el matrimonio, no tengo esa seguridad de nada. Somos seres individuales que tienen ganas de compartir sus vidas. No tenemos un contrato firmado pero sabemos que queremos estar ahí”, dijo.

Te recomendamos: Sebastián Rulli se desnuda en playa nudista para celebrar sus 47 años

Ser madre es decisión de cada mujer

Angelique tiene sus objetivos muy claros y la maternidad no es algo que ha visualizado en su vida por lo que ni se niega a tener hijos, ni los apresura por la presión de la sociedad. Ella ha preferido tomarse un tiempo mientras decide si se convierte en madre o no.

“Es algo que no tengo en mente, no me ha nacido (el instinto maternal)”, aseveró.

Aprender a vivir la vida

A sus 34 años, la artista ha aprendido a vivir su vida como mejor le parece y disfrutar de sus placeres. En medio de su cumpleaños y el de su pareja decidieron volar a distintos países. A través de sus redes sociales han compartido los distintos paisajes que han apreciado en distintos países de Europa.

“Una semana de locura! 3 aviones 3 países y cumpliendo #34 Dejo esta foto de ese momento mágico en el que expreso al universo mi gratitud ✨🙏 decretando muchos sueños 🙌✨🫶🥳🎂 soplando la velita 🎂 agradecida por todo el amor que recibí por parte de ustedes 🙏sus mensajes y muestras de cariño son invaluables ❤️✨✨🥳 ¡Vamos con todo en estos #34!”, escribió en su cuenta en Instagram.