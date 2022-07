Johnny Depp respondió de la mejor manera a Amber Heard y su intento de anular la sentencia

Ante la búsqueda incansable de los representantes de Amber Heard por revertir el resultado del juicio que enfrentó con Johnny Depp por difamación y donde se determinó que debe pagar USD 10,35 millones, los abogados del actor han sido claros y contundentes al responderle.

La estrella de Aquaman se niega a pagarle a su ex esposo la suma de dinero mencionado, por lo que sus representantes siguen hurgando para volver a tribunales, asegurando que un miembro del jurado no fue la persona convocada en abril para servir en el caso.

Ante la situación argumentaron que dicho veredicto debe anularse y convocar un nuevo juicio porque uno de los siete miembros del jurado en el caso puede no haber sido la persona convocada a la corte.

Abogados de Johnny Depp responden al intento de anular el veredicto del juicio

El equipo legal de Depp no se quedó callado y respondió a las intenciones de Amber Heard, explicando que la actriz no ha demostrado que haya sufrido ningún perjuicio debido al error y que renunció a su derecho a oponerse al no plantear el problema antes.

“Como era de esperar, la Sra. Heard no cita jurisprudencia para respaldar su argumento de que el servicio del Jurado 15, si no es la misma persona que el Tribunal asignó como Jurado 15, de alguna manera comprometió su debido proceso y justificaría el remedio drástico de ‘dejar de lado el veredicto y ordenar un nuevo juicio’”, escribieron los abogados de Depp. “Heard no muestra ningún prejuicio y, en consecuencia, sus argumentos especulativos fallan”, agregaron.

Esta no es la primera vez que los abogados de Heard intentan anular el veredicto, pues han mencionado otras razones, pero sin efecto alguno.

Entre sus argumentos aseguran que Depp no presentó suficientes evidencias para convencer a un jurado de que el artículo publicado por Heard en la prensa, que activó todo este proceso legal, había dañado su carrera.

Para Amber la carrera del protagonista de ‘Piratas del Caribe’ ya estaba contra las cuerdas antes de su artículo de opinión de diciembre de 2018 y agregan que no se puede determinar que ella actuó con verdadera malicia, al ofrecerse poca o ninguna evidencia de que él no había abusado de ella