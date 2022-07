De Reyli Barba a Robert Downey Jr: Famosos que sufrieron adicciones y lograron salir adelante

La popularidad, el dinero y altas dosis de estrés en nuestras vidas pueden llevarnos a padecer adicciones, tal como le sucedió a una serie de famosos que con el paso del tiempo, pudieron recuperar su estabilidad.

Aunque no fue fácil y en el camino hubo recaídas, ellos son la demostración de que la paciencia, sacrificio y fortaleza pagan buenos resultados, que incluso, les devolvieron sus carreras.

Famosos que sufrieron adicciones y ya están recuperados

Reyli Barba

El integrante de la banda Elefante confesó en una entrevista con Yordi Rosado que padeció alcoholismo, puesto que comenzó a beber desde que tenía 11 años.

“Yo me porté mal, o sea, yo acabé casi conmigo, pero (su hijo) lo cuidé siempre y él me cuidó, él me llevaba a los internamientos. Él con 14 años fue y me metió al internamiento”, reveló en la charla, según Infobae.

“A los 13 años tuve un accidente alcohólico, me tomé casi 3/4 de Presidente en una apuesta con El Chelito y otro amigo, azoté contra el cofre de un carro y me tuvieron que pasar tres sueros para revivirme”, recordó.

Adele

Pocos saben que la británica fue adicta durante un tiempo al alcohol, el tabaco y además padeció depresión posparto.

La bebida estaba afectando sus cuerdas vocales y la pudo dejar finalmente en 2009. “Una vez me emborraché tanto que, cuando tuve que salir a escena, se me olvidaron las palabras de mis propias canciones. Fue la peor noche de mi vida”, relató.

Angelina Jolie

“He probado casi todas las sustancias conocidas en el mundo. Viví unos tiempos muy oscuros”, dijo en alguna ocasión la protagonista de Eternals.

Todo esto le sucedió antes de protagonizar Lara Croft y tener un romance con Brad Pitt, luego poco a poco fue estableciendo su familia y dejando atrás sus vicisos.

Robert Downey Jr

Pese a que hoy solo sea recordado como el carismático Iron Man, tiene un pasado cargado de fiesta salvaje y abuso de sustancias porque no supo manejar la fama.

El actor fue condenado a 16 meses de prisión y a someterse a un tratamiento obligatorio. Pasó casi un año en una clínica, tras lo cual decidió firmemente a dejar de consumir drogas.