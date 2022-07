“¡Qué feo se viste!”: Critican a Camilo por compartir fotos usando una falda

El cantante Camilo le dio la bienvenida al verano con un atuendo de falda y playera. Aunque esta no es la primera vez que el famoso usa prendas femeninas, las críticas no se hicieron esperar entre los usuarios de redes sociales.

Camilo usa falda y desata polémica

El colombiano compartió uno de sus característicos mensajes positivos con sus seguidores. El texto estuvo acompañado de una foto en la cual posó con una falda larga color negro mientras se relaja en el jardín de su casa.

“Verano azul. Si alguien anda esperando una señal para saber cuándo es “el momento correcto” para dar un paso, ESTA ES LA SEÑAL. “El momento correcto” es una trampa de la mente!! No existe! A crearlo”

Como respuesta algunos de sus seguidores opinaron que no les gustaba su look con falda, pues no le favorecía y criticaron su manera de vestir.

Sin embargo sus fans salieron en su defensa y le mostraron su apoyo por medio de mensajes como “¡Qué guapo!” y emojis.

El cantante de “Tutu” es uno de los artistas que desafían los estándares del género con su imagen, pues además de utilizar ropa que se considera femenina, también ha comenzado a usar maquillaje y se pinta las uñas.

Él y su esposa Evaluna, también decidieron ponerle un nombre neutro a su bebé: Índigo, nombre que eligieron antes de saber su género.

Tras la llegada de su bebé. Camilo retomó su carrera artística junto a Evaluna Montaner. Ambos se embarcaron en su gira “De adentro pa afuera Tour”,

Hasta hace poco, los padres habían estado solos viajando junto a su bebé. Pero días atrás finalmente se reencontraron con los abuelos de Índigo.

Por medio de redes sociales, el cantante Ricardo Montaner compartió una foto en la cual aparecen abrazados él, Evaluna, su esposa Marlene e Índigo.

“Los cuatro en el abrazo del reencuentro…llanto y más llanto de emoción incontenible… #índigo @evaluna @marlenesalome y yo…”

Anteriormente Ricardo ya había expresado lo mucho que extrañaba a Índigo, pues el lazo entre ellos se había fortalecido desde su llegada y su separación había sido dolorosa.

El cantante compartió por medio de un mensaje en redes sociales, que tendría que dejar a su nieta, lo cual lo llena de tristeza, pues a pocos días de su nacimiento ya se ha convertido en su mejor compañía.

Muchos de sus fans se sintieron identificados con su mensaje de extrañar a un miembro de la familia que está lejos, especialmente cuando se trata de un hijo o nieto.

Cuando Índigo nació, Ricardo Montaner se mostró como el abuelo más orgulloso y por medio de redes sociales anunció la llegada de su nieta.

“Ya pueden felicitar al abuelito de #Indigo… Es hermosa, estamos dichosos. Dios ha sido bueno otra vez”

Ahora Ricardo tiene una razón más para sonreír, pues se hijo también espera la llegada de su primer hijo.

Ricardo Montaner recibe una nueva alegría y es que el cantante se convertirá en abuelo una vez más. En esta ocasión se trata del bebé de Mau Montaner, quien reveló que se encuentra esperando a su primer hijo junto a Sara Escobar.