Christian Nodal da muestra de humildad y regala camioneta a maestro de su infancia

A pesar de estar envuelto en polémica, el cantante Christian Nodal no pierde de vista a las personas que han estado a su lado en momentos difíciles. Es por eso que ahora el famoso decidió cumplir una promesa que hizo de niño y regalarle a su maestro una camioneta. Aunque el intérprete no hizo pública su buena obra, el profesor compartió fotos por medio de redes sociales.

Christian Nodal cumple con promesa de su infancia y fans le aplauden

Christian Nodal siempre soñó con convertirse en un cantante reconocido. Tan seguro estaba de que lograría alcanzar sus metas que cuando era niño le hizo una promesa a uno de sus profesores: cuando fuera famoso, le regalaría un carro.

Ahora que Christian Nodal es uno de los cantantes de regional mexicano más reconocidos de México, cumplió con su promesa y sorprendió a su maestro.

Te recomendamos: ¿Quién es Cazzu, la argentina captada de la mano con Christian Nodal?

Por medio de redes sociales, el maestro de primaria Javier Gutiérrez Sierra compartió el momento en que Nodal le dio una camioneta y recordó la promesa que le hizo.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias Kisha… Cristian, una promesa de cuando eras niño: “Maestro, cuando sea famoso le voy a regalar un carro”. Promesa realizada. Gracias y que Dios te bendiga. Ahorita hasta Argentina un abrazo. Tu Profe Frank Javier Gtz Sierra y yo también te quiero mucho”

Te recomendamos: Estos fueron todos los famosos que se sumaron a la pelea entre Nodal y J Balvin

Christian Nodal le regala a su profesor una camioneta 🚘cumpliendo la promesa que un día le hizo cuando era un niño.. pic.twitter.com/hlX1bszCEi — radcm92 (@dapc24) July 10, 2022

El regalo, se trató de una camioneta Chevrolet tipo pick-up de color azul.

Aunque Nodal no pudo estar presente en Sonora para entregarla personalmente, si hizo una video llamada para darle la sorpresa al profesor.

Te recomendamos: Christian Nodal revela por qué decidió tatuarse la cara

Por medio de redes sociales, sus fans aplaudieron su gesto y recordaron que a pesar de las polémicas, Nodal siempre ha estado dispuesto a ayudar a otros.

Ojalá esto también se volviera viral, este es el Christian que nosotros conocemos, el q amamos y admiramos, ese que es un gran ser humano y siempre está dispuesto a ayudar y siempre cumple sus promesas.#ChristianNodal #Nodal #NodalArmy pic.twitter.com/XIAZpaOW8R — NODAL ARMY✨ (@NodalArmy) July 10, 2022

Además recordaron el impacto que puede tener un buen profesor en la vida de sus alumnos, pues en su caso él lo impulsó a seguir sus sueños.

TODOS DICEN:

Quiero un exalumno como C. Nodal.



PERO NADIE DICE:

Quiero ser como el exmaestro, que lo motivó, creyó en él y sobretodo, lo supo escuchar. — 🍎El Profe Manolo✏️ (@el_profe_manolo) July 10, 2022

Sus seguidores se han mostrado fieles en los últimos meses a pesar de las polémicas en las que se ha visto involucrado, pues aseguran que está pasando por un mal momento tras haber terminado su relación con Belinda y enfrentar situaciones familiares.

Nodal le regaló una camioneta a su profesor de la primaria 😭😭😭 ese hombre tiene el corazón más bonito — Danna 🍑 (@lomlnodal) July 10, 2022

Para lidiar con todo lo que pasa en su vida de manera sana, Nodal decidió tomarse unas vacaciones alejado de las redes sociales y las cámaras.

El cantante de regional mexicano anunció que tras su gira se tomaría unas vacaciones de dos meses. Posteriormente, la conductora Anahí Salazar, afirmó que se retiraría temporalmente para pasar más tiempo con su novia Cazzu.

“Él decide tomarse como una vacación. Se va por un mes y yo creo que era muy bien con su novia, esta muchacha Cazzu. Y yo creo que hará bien. Que haga mucho yoga, mucha meditación y que se limpie de todas las cosas que le están pasando porque tiene una vida por delante”

Para muchos esta es una buena oportunidad para que el cantante se concentre en su salud mental, ya que anteriormente Nodal rompió en llanto sobre el escenario al recordar las críticas en su contra.

Christian Nodal se presentó en Colombia como parte de su Forajido Tour. El cantante de disculpó con el público y declaró que no todo lo que se habla de él es verdad, pues él cree que la prensa no lo quiere y por eso recibe tantas críticas.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”

Nodal recordó entre lágrimas, que aunque es un personaje público no es un ejemplo a seguir y dijo que lamenta sus errores.

Es por esta razón que muchos esperan que durante sus vacaciones tenga la oportunidad de sanar y concentrarse en sí mismo.