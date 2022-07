Kim Kardashian niega operaciones en su rostro y revela cuál es la parte de su cuerpo que le incomoda

Los fanáticos de Kim Kardashian han notado su evidente transformación física a lo largo de los años, la cual ha despertado toda clase de rumores de procedimientos y cirugías estéticas para cada vez más potenciar sus atributos.

Sin embargo, la estadounidense habló con honestidad para la revista Allure y confesó que si bien ha recurrido en muchas ocasiones al bótox, en realidad no ha pasado por el quirófano para tocar sus rasgos.

“Nunca he hecho nada. Nunca me he llenado las mejillas. Nunca me he llenado los labios”, explicó refiriéndose a los rellenos dérmicos de los que se le señala, según People.

“Me he puesto un poco de bótox, pero a decir verdad, me calmé mucho con eso. Tampoco he usado extensiones de pestaña. Nada de eso. De hecho, ahora mismo solo llevo puesto un poco de máscara de pestañas”, declaró.

La conversación fue a propósito de su designación como portada de la publicación en la edición de agosto de 2022, luciendo un body nude de su marca Skims, así como una larga trenza.

“Realmente me importa lucir bien. Probablemente me preocupo más que 90 por ciento de las personas en este planeta. No es fácil cuando eres mamá y estás agotada al final del día o estás en la escuela, y yo soy todo lo anterior. Hago mis tratamientos de belleza tarde en la noche. Después de que todos mis niños estén en la cama, estoy haciendo tratamientos con láser”, confesó.

¿Cuál es la parte del cuerpo de Kim Kardashian que más odia?

Por otro lado, la famosa también habló sobre aquello que no tolera en su figura, siendo este aspecto tan determinante en su carrera y una obsesión en su vida, como ella declaró.

“Odio mis manos, están arrugadas y asquerosas. Pero he vivido la vida y he cambiado tantos pañales con estas manos y he acurrucado a mis bebés con estas manos, así que estoy bien con ellas. [Envejecer] no significa que no me esforzaré por alcanzar la perfección, pero llegas a un punto en el que dices: mi salud es más importante que cualquier otra cosa”, apuntó.