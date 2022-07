Jennifer Lopez revela que llegó a sufrir ataques de pánico por exceso de trabajo y da una lección a los fans

Jennifer López podrá parecer una mujer poderosa e imparable entre sus shows, negocios de belleza y la crianza de sus hijos sin embargo, ha revelado que uno de sus peores errores ha sido trabajar sin descansar.

Y es que cuando estaba comenzando su carrera, su sueño y ambición de conquistar el mundo del espectáculo la llevó a sobrecargarse.

“Hubo un momento en mi vida en el que solía dormir de 3 a 5 horas a la noche. Estaría en el plató todo el día y en el estudio toda la noche y haciendo junkets y filmando vídeos los fines de semana. Tenía unos 20 años y pensaba que era invencible”.

Ella continuó: “Hasta que un día, estaba sentada en un remolque y todo el trabajo y el estrés que trajo consigo, junto con la falta de sueño suficiente para recuperarme mentalmente, me alcanzaron”.

López describió que pasó de sentirse perfectamente bien en un momento a estar completamente acabada al siguiente, situación que le trajo problemas más graves de salud.

“Me encontré sintiéndome físicamente paralizada, no podía ver claramente y luego los síntomas físicos que estaba empezando a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que fue un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero ni siquiera había oído el término en ese momento”.

En aquella ocasión, la llamada ‘Diva del Bronx’ fue llevada al médico por su guardia de seguridad y recordó sentirse aterrorizada por haber perdido la cabeza.

“[El médico] dijo: ‘No, no estás loca. Necesitas dormir... duerme de 7 a 9 horas por noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer tus entrenamientos si vas a hacer tanto trabajo’. Me di cuenta de lo graves que podrían ser las consecuencias de ignorar lo que mi cuerpo y mi mente necesitaban para estar sanos”.

La lección de Jennifer Lopez sobre hacer una pausa y enfocarte en lo que te haga sentir bien

En 2020 la intérprete de Jenny From the Block le dijo a ET que estaba combatiendo la depresión relacionada con la pandemia manteniéndose activa.

“Es más importante en los días en que te sientes mal que te levantes y hagas algo. Haz un poco de ejercicio en casa, haz algo que te haga sentir bien, cocina algo que te guste. Levántate, adelante”, declaró.

El mundo acelerado en el que vivimos nos ha llevado a pensar que está mal hacer pausas. Sin embargo, es momento de entender que trabajar sin descansar puede poner en riesgo nuestra salud física y mental.

El cuerpo necesita descanso para restaurarse. El estrés es un aspecto intrínseco de la vida y aunque por un momento puede ser stimulante, el exceso se convierte en una carga que suprime tu sistema inmunitario y aumenta el riesgo de enfermedad.

No es normal sentirte abrumada y agotada todo el tiempo y mucho menos que el estrés altere tu día a día al grado de paralizarte.

Así que con su anécdota, Jennifer Lopez quiere que sus fans aprendan a descansar. Si bien no cualquiera tiene la vida de una diva, cada quien puede encontrar formas de darse un respiro y desconectarse del mundo ajetreado.