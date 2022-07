7 famosas que han apoyado a sus esposos en la cárcel y han dado lecciones de fortaleza

Todas las parejas atraviesan dificultades, sin embargo cuando estas tienen que ver con conflictos legales todo puede ser mucho más complicado.

Aquí te presentamos algunas famosas que han apoyado a sus esposos en la cárcel.

Dicen que el amor debe ser incondicional y algunas famosas parecen cree firmemente en esta idea, ya que, pese a que sus parejas han cometido algunos delitos, las han acompañado hasta las últimas consecuencias.

Hace tan solo unas meses, el esposo de la cantante Natti Nattasha, Raphy Pina fue condenado a 41 meses de prisión y 3 años de libertad condicional por posesión ilegal de un arma de fuero.

Pina es conocido en el mundo de la música por haber ejercido como productor de los mayores éxitos de Daddy Yankee, así como de su esposa Natti Natasha.

El público ha quedado impactado por el apoyo incondicional que le ha brindado la cantante en este proceso, pues aunque se mostró muy triste por la situación.

También ha dejado claro que está en todo momento para apoyarlo, por lo que, diariamente los visita.

Pero la intérprete de “Sin pijama” no es la única famosa que ha demostrado su apoyo a su pareja en medio de una situación legal, ya que muchas se han mantenido firmes para estar al lado de sus novios o esposos cuando la justicia llega.

Natti Natasha y otras famosas que han apoyado a sus esposos en la cárcel

Natti Natasha no se quiebra

La artista señaló que aunque es uno de los momentos más duros de su vida, se mantiene fuerte para superar esta etapa.

Recientemente, la cantante reveló que visita a su esposo a diario en prisión.

Además, no ha parado de trabajar, hacer sus shows en diferentes países y sacar más música, de modo que ha dejado claro que nada la derrumba.

Andy Benavides

El esposo de la famosa influencer, Otavio Leal Cavazos, fue encerrado por agredir a un médico cirujano y darle una descarga eléctrica con artefacto directo al pecho, además de golpearlo en repetidas ocasiones.

Leal Cavazos fue liberado tras llegar a un acuerdo con la víctima y Benavides se pronunció en redes sociales para apoyar a su esposo.

“Tavo, las niñas y yo estamos bien en casa. Todos los seres humanos cometemos errores y pido disculpas a quien se haya sentido ofendido”, dijo la influencer.

Ludwika Paleta

El esposo de la famosa actriz, Emiliano Salinas, fue vinculado a graves delitos de lavado de dinero, corrupción de menores y otros.

Pese a los escándalos y graves acusaciones, Salinas negó rotundamente sus acusaciones, mientras que su esposa se mantuvo apoyándolo en todo momento.

Yadhira Carillo

Juan Collado fue acusado por cargos de lavado de dinero y ha permanecido casi dos años en prisión.

En este periodo, el abogado ha atravesado momentos complicados debido a su salud, la cual se ha visto comprometida en varias ocasiones.

La famosa actriz ha permanecido firme en sus visitas semanales al reclusorio y sigue esperando una resolución para la posible libertad de su esposo.

Sabine Moussier

Cuando Jorge Peralta, ex esposo de Moussier, tuvo problemas legales con la actriz Sherlyn, la actriz mostró todo su apoyo al padre de sus hijos y no dudo en hacer todo lo posible para que no quedara en la cárcel.

Fue la famosa quien decidió saldar la deuda de su ex con un terreno y una camioneta, de modo que puso salir de prisión.

Brenda Bezares

El homicidio de Paco Stanley estremeció al mundo, especialmente cuando salieron a la luz los nombres de los sospechosos y entre estos estaba el de Mario Bezares.

El conductor estuvo tras las rejas por ser el principal investigado en medio de este crimen.

La ex reina de belleza ha revelado que fue un periodo muy difícil, pero se mantuvo firme para apoyar a su esposo.

Gloria Trevi

Este fue uno de los casos que generó más rechazo de parte del público, ya que no sólo Sergio Andrade, quien era su pareja, fue sentenciado a más de 7 años de prisión, sino que ella también fue condenada a 4 años y 8 meses.

Fue en este punto cuando la relación se quebró.