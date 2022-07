Victoria Beckham y otras mamás famosas que han defendido a sus hijos de bullying cibernético

Así como las redes sociales se han convertido en una plataforma para informar, también están inundadas de críticas y bullying cibernético. Recientemente la cantante y modelo Victoria Beckham habló sobre la preocupación que le genera el maltrato al que se ven expuesto los hijos de los famosos.

Aseguró que contra lo que sea protegerá a su hija de 10 años, Harper, de ser juzgada por su cuerpo.

Confesó que a esa edad su hija no tiene redes sociales y su mayor deseo es asegurarse de que desarrolle una autoestima sólida rodeada de personas positivas.

En una entrevista a la revista Vogue Australia, la ex integrante del legendario grupo Space Girl dijo que no tiene preocupaciones todavía por el tema de la “vergüenza corporal”, pero “ver lo cruel que puede ser la gente, sí, realmente me preocupa”.

“Ella está en esa edad en la que su cuerpo va a empezar a cambiar, pero se trata de asegurarnos de que nos comuniquemos mucho como familia y ella se rodee de buenos amigos”, dijo la diseñadora de 48 años de edad.

Agregó: “Pero es bastante aterrador, no puedo mentir”, reseñó la revista People.

Pero Victoria Beckham no es la única celebridad con esas preocupaciones y que defienden la integridad y salud mental de sus hijos.

Hay una larga lista de famosas que hacen lo que sea para evitar que sus hijos sean víctimas del bullying cibernético:

Kim Kardashian

La socialité y empresaria ha recibido críticas en reiteradas oportunidades por la vestimenta de su hija North, del asiento del carro de su hijo Saint y hasta fue víctima de comentarios mal sanos por una foto donde aparecía en topless junto a su hija Chicago.

La respuesta de Kim Kardashian ha sido no colocar muchas fotos de los pequeños y obviar los comentarios.

Kylie Jenner

Kylie Jenner publicó imágenes de su hija Stormi de un viaje que hiciera junto a su pareja y padre de la niña Travis Scott al Caribe.

Usuarios hablaron del parecido de la menor con su guardaespaldas e hicieron críticas a su persona.

Ante esas críticas, Jenner tomó la decisión de borrar las fotos donde a la niña se la veía el rostro.

Pasó mucho tiempo para que Jenner compartiera nuevamente fotos con su hija.

Carolina Sandoval

Tajante fue la presentadora de televisión cuando denunció que algunas personas en sus redes sociales criticaron a su hija adolescente Bárbara Camila. Sin tapujos les dijo:

“Cuando a una mamá, escuchen bien, se le meten con un hijo sacan realmente a la venenosa que llevan por dentro y eso se los digo porque en mi Instagram, en mis redes sociales, no está permitido bajo ningún concepto meterse con ninguna de mis hijas”

Esto la llevó a crear una campaña anti bullying para denunciar a las personas que atacaban niños en las redes.

“Me voy a encargar de hacer una campaña en donde toda esa gente que se meta con niños en las redes sociales agarre y pase un susto porque la policía digital debería bloquearles la cuenta para siempre y con mis hijos vuelvo y les digo no se mete nadie”, afirmó para ese momento.

Khloé Kardashian

Khloé no sólo ha tenido que manejar su situación en redes sociales por el escándalo de infidelidad de su pareja Tristan Thompson.

Además se vio en la necesidad de silenciar a muchos usuarios por los ataques racistas contra su pequeña True.

En alguna oportunidad, la empresaria recurrió a sus redes para dar una lección a sus críticos al decir que en su casa no veían a la gente por el color de su piel.