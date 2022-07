“Lo más hermoso de Marvel”: La escena de Thor desnudo que está haciendo suspirar a las fans

Chris Hemsworth se desnuda en Thor En la nueva versión de 'Thor: Love and thunder', muestra su trasero.- Instagram

Este julio de 2022 regresa el dios nórdico con una nueva entrega, Thor: Love and thunder, que le pondrá continuación a las aventuras de Chris Hemsworth en este papel que ha marcado un antes y después en su carrera.

En esta ocasión, la cinta gira en torno a lo que sucede luego de Avengers: Endgame. El dios del trueno decide retirarse y dejar la vida de superhéroe atrás para marcharse junto con los Guardianes de la Galaxia.

Sin embargo, tendrá que volver a la acción para enfrentarse a Gorr, un villano que ha planeado asesinar a todos los dioses. Asimismo tendrá a su ex Jane Foster, quien ahora es la portadora del Mjölnir.

Como toda cinta de Marvel, su estreno ha producido mucha expectativa, en especial porque en ella se incluye una sexy escena donde Thor aparece desnudo.

¡Taika Waititi dice que tener a Thor desnudo en 'THOR LOVE AND THUNDER' tenía sentido tanto estéticamente como financieramente! pic.twitter.com/LyuihSjasM — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #MsMarvel #ThorLoveAndThunder (@QuidVacuo_) July 4, 2022

Esto marca un antes y después en la creación de filmes de superhéroes pues nunca se había apostado por escenas tan explícitas, cuestión que ha elevado la tensión entre los fans de Latinoamérica, que la podrán ver a partir del próximo 7 de julio en los cines.

Así es la sensual escena de Thor desnudo

Los productores han dado un sexy adelanto de Thor desnudo en el trailer oficial, donde se ve que queda desnudo luego de recibir un hechizo en su contra que lo despoja de la ropa.

Pese a que su trasero sale censurado, los realizadores confirmaron que en la versión cinematográfica se verá en todo su esplendor.

Esto generó toda clase de comentarios desde su liberación en los medios digitales donde las internautas aseveraron que “se ve increíble”, “ya no puedo esperar para verlo”, “sería un pecado no mostrar ese cuerpazo”, “Chris es lo más hermoso que tiene Marvel”, “luce demasiado sexy”, “yo también me desmayaría”, como parte de los comentarios.