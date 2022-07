“No me la pierdo”: La ruptura de Shakira y Piqué podría ser llevada ¡a una serie de televisión!

Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación, no ha habido otra cosa que desvíe la atención de esta sorpresiva ruptura, que sucedió en medio de rumores de infidelidades del deportista.

De hecho, ha causado tanto revuelo, que hasta productores de televisión empiezan a ver en ella un gran potencial para trasladarla en forma de dramático a la pantalla.

Así lo aseveró el mexicano Juan Osorio, responsable de telenovelas como El último rey y La Herencia, quien manifestó su interés por producir la historia de amor de los famosos, desde su comienzo hasta el final.

“Imagínate, una serie de Piqué y Shakira, cada uno por su lado y luego como se juntan, su vida y luego la separación. ¡Está fuerte! Esa me encantaría hacerla, por eso les digo que no se peleen por la lana (dinero), mejor que me la den y les hago su serie”, dijo, según El Tiempo.

Asimismo destacó que, aunque parece una broma, en realidad capturaría mucho la atención por la gran fama que rodea tanto a la cantante barranquillera, como al defensor azulgrana.

“Uno tiene que tener siempre esa visión para estar generando ideas, sobre todo hoy en día que se necesitan muchos contenidos”, expresó.

Varios fans de Shakira y Piqué opinaron en las redes sociales que seguirían esta serie de televisión, que de momento, es solo una fantasía de Osorio.

“Wow, no está tan mal la idea”, “Definitivamente no me la perdería por nada”, “Me encantaría ver cómo representan las infidelidades de Piqué”, “Suena como un buen drama para Netflix”, “Ya no hayan qué inventar”; fueron parte de las diversas opiniones.

Juan Osorio, de 65 años, ha realizado programas cómicos y ha producido obras de teatro, pero su especialidad ha sido el género de las telenovelas. Se dio a conocer por éxitos como Mi corazón es tuyo, Sueños de amor, Mi marido tiene familia, entre otras.