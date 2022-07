“Está mejor que Piqué”, Shakira es captada feliz y sonriente con guapo rubio en la playa tras su separación

Shakira ha vivido momentos muy difíciles tras la separación de su pareja, el futbolista español, Gerard Piqué, y padre de sus hijos, quien le fue infiel.

Tanto la colombiana como sus hijos, Sasha y Milán, se han visto muy tristes en estos días, y es que no es nada fácil lo que viven, además del estado de salud delicado de su padre.

Y es que a finales de mayo el padre de Shakira sufrió una caída, y actualmente se está recuperando, por lo que la cantante ha estado allí junto a él, y es algo que la tiene también triste y preocupada.

Sin embargo, la famosa sigue triunfando en su carrera, y es que acaba de estrenar el tema Don’t you worry con Black Eyed Peas, y se está destacando por su participación como jurado en el programa Dancing With Myself.

Pero, además, recientemente fue captada tomándose unas merecidas vacaciones en unas playas de España con sus hijos, y con una grata compañía.

Te recomendamos: Poderosa, independiente, y rica: revelan la fortuna de Shakira y sobrepasa a la de Piqué

Shakira se va de vacaciones a la playa y se muestra feliz con guapo hombre

La cantante colombiana de 45 años fue a hacer en la playa lo que más le gusta, uno de sus deportes favoritos, y es surfear.

En fotos que circulan en redes se puede ver a Shakira muy feliz y muy sonriente con un guapo y misterioso hombre rubio.

Sus fans están muy emocionados por ver a la cantante feliz de nuevo, y sueñan con que consiga a un hombre que la ame y valore como se merece, y podría ser el misterioso hombre.

“OMG me encanta verla así, y que hombre tan guapo Shaki”, “date una nueva oportunidad en el amor, mereces ser así de feliz”, “wow este está mejor que Piqué”, “sí Shakira sé feliz, déjate querer”, y “amo verla así de sonriente y tan bien acompañada”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: “Los niños son los que más sufren”, hijos de Shakira preocupan tras reaparecer tristes y desconsolados

Probablemente solo sea un instructor de surf, o un amigo, pero lo cierto es que Shakira tiene un mejor semblante que hace unos días, y se nota que la está pasando bien tras su separación, y se lo merece.