El drama de Shakira y Gerard Piqué podría llegar a la gran pantalla de la mano de Juan Osorio

Shakira y Gerard Piqué han roto récord de audiencia y no precisamente por el movimiento de las caderas y la voz de la cantante ni por la cantidad de goles que detenga el futbolista.

Ha sido su ruptura la que ha dado de que hablar desde antes del 4 de junio, cuando finalmente ambos famosos confirmaron su separación tras 12 años de relación y dos hijos, Milán y Sasha.

https://www.nuevamujer.com/espectaculos/2022/07/05/no-es-apto-para-cuidarlos-shakira-dispuesta-a-revelar-secretos-de-gerard-pique-por-la-custodia-de-sus-hijos/

La historia de ambas celebridades, cómo se conocieron, el desarrollo de su relación, las infidelidades de Piqué, la carrera artística de Shakira y el desamor podrían llegar a la televisión.

Una serie sería un éxito

Resulta que el productor Juan Osorio puso orden a sus ideas y tiene en mente llevar la historia de Shakira y Piqué a la televisión en una serie.

En un reciente encuentro con los medios, Osorio reconoció que crear una serie al respecto resultaría un gran éxito y se apunta como el primero de los candidatos para poder realizarla.

“Imagínate, una serie de Piqué y Shakira, cada uno por su lado y luego como se juntan, su vida y luego la separación, ¡está fuerte! Esa me encantaría hacerla, por eso les digo que no se peleen por la lana, mejor que me la den y les hago su serie”, dijo.

Según El Universal, Osorio expresó que, aunque parece broma, podría ser un excelente contenido para el público, especialmente ahora, que cada vez se necesitan más proyectos que sean novedosos y atraigan a los televidentes.

“Uno tiene que tener siempre esa visión para estar generando ideas, sobre todo hoy en día que se necesitan muchos contenidos”, dijo.

Infidelidadesy pleito legales

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, así reza el comunicado que se publicó el pasado 4 de junio que confirmaba la ruptura de una de las parejas más mediáticas del mundo.

Desde ese día hasta hoy, los medios españoles del corazón han estado pendiente de cada movimiento que hace la pareja.

Lo más triste de esta situación es que ya llegado un acuerdo entre ambos famosos sobre el futuro de sus hijos, Milán y Sasha, todo se rompió.

Algunos aseguran que son las infidelidades de Piqué que causan que esta situación se lleve a mayores con la pelea por la custodia de los pequeños.

Otros dicen que es el empeño de Shakira de irse de Barcelona a Miami, provoca un huracán legal que está por desarrollarse.

Lo cierto es que ambos coinciden que quieren el bien para sus hijos y que, seguramente, esperan salir de esta situación con el mejor de los acuerdo por la salud mental de Milán y Sasha.