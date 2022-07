De René Strickler a Raúl Araiza: Padres que decidieron apoyar y respetar la orientación sexual de sus hijos y dan lecciones

Algunos famosos se han encargado de dar lecciones de paternidad al mostrarse libres de estereotipos. Ellos decidieron criar con amor en lugar de odio y aceptación en lugar de rechazo, para abrirle los brazos a sus hijos y abrigarlos en medio de una sociedad que juzga a quienes mantienen una orientación sexual diferente.

Estos padres han dejado como principal enseñanza que lo que realmente importa es querer a los hijos sean como sean.

Aunque muchas personas aseguran no ser homofóbicos cuando se plantea que la posibilidad de que un hijo sea gay o lesbiana se prenden las alarmas impuestas por el rechazo a lo diferente.

Sin embargo, estos patrones han ido modificándose y cada vez son más los padres que aceptan y respetan a sus hijos.

Famosos que dan lecciones de paternidad al aceptar la orientación sexual de sus hijos

René Strickler

El actor fue aplaudido recientemente en sus redes sociales luego de que publicara orgulloso las fotografías de la boda de su hijo Yannick Strickler con su pareja Manuel Alonso Cárdenas.

Strickler le dio la bendición y la bienvenida a Cárdenas a su familia, demostrando que lo que realmente le importa es el bienestar de su primogénito.

Raúl Araiza

Camila Araiza, hija del presentador, contó recientemente sobre su liberación en medio de la celebración del Orgullo LGBT+. La joven posó junto a su actual pareja, la modelo Camila Solórzano, y aseguró sentirse libre y feliz.

Sus palabras fueron respaldadas por su padre quien le mostró todo su apoyo y la acompañó en su proceso.

“Esto, como mi hija lo hablaba conmigo hace tiempo, yo le dije: ‘Vive tus sueños, no son los míos’… Yo creo que los adultos tenemos que romper con esos moldes con los que nos educaron. Yo he sido muy tradicional dentro de todo, pero yo amo a la comunidad, tengo grandes amigos y tengo grandes experiencias con la comunidad y se me hace algo muy importante, no porque mi hija lo haya decidido abrir, sino cualquiera…”, expresó el conductor de Hoy en un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa.

Marlon Wayans

“Feliz mes del orgullo a mi orgullo y alegría. No cambiaría nada de ti. Te amo hasta la luna alrededor del sol a través de las galaxias y de regreso”, escribió el actor y comediante en sus redes sociales junto a una foto de su hija, Amai, quien se declaró lesbiana.

Carlos Vives

El cantante colombiano reveló que le ha dejado como enseñanza a sus hijos hacer todo con amor, al ser lo que realmente importa, por lo que no le importaba que Lucy saliera con chicas o con chicos.

“Yo siempre les he dicho a mis hijos que en todos sus actos siempre haya amor. Cuando me llamaron para decirme lo del beso no me preocupé, lo que haya detrás de ese símbolo seguramente es algo muy importante para ella”, dijo durante una entrevista.

Dwyane Wade

El ex basquetbolista se ha mostrado orgulloso de Zaya, su hija transgénero y en más de una oportunidad le ha demostrado todo su apoyo.

“Mi esposa, Gabrielle Union, y yo, somos padres de un pequeño de la comunidad LGBTQ + y estamos orgullosos de ello. Tomamos nuestros roles como padres y nuestras responsabilidades muy en serio”, indicó Wade durante la entrevista con Ellen DeGeneres en el programa The Ellen Show.