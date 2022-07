“Ganaste otro papá”: Raúl Araiza habla sobre su relación con la novia de su hija

Durante el Día del orgullo LGBTTTIQ+, la hija de Raúl Araiza declaró públicamente que es una persona pansexual y presentó a su novia, con quien ya lleva meses de relación. Ahora su padre habló sobre la relación de su hija y declaró que está de acuerdo con su nueva pareja e incluso la aprecia más que a sus parejas anteriores.

Raúl Araiza habla sobre la orientación sexual de su hija y demuestra su apoyo

El conductor dijo en un encuentro con medios de comunicación que admira mucho a su hija Camila y que le parece que es una persona valiente por expresar quién es.

“Camila siempre ha tenido ganas de vivir su vida como ella ha querido... Nos amamos profundamente, la admiro por valiente, siempre ha sido muy valiente Camila en su forma de pensar, somos muy distintos en cómo vemos la vida pero es el chiste de liberar y soltar”

Te recomendamos: Raúl Araiza muestra su departamento destruido por inundación

También afirmó que él ya sabía sobre la orientación sexual de su hija y le aconsejó que lo hiciera público cuando ella estuviera lista y sólo si ella quería.

“Le dije, a tu tiempo, si quieres o no quieres”

Te recomendamos: “Déjenme vivir”: lo que pidió Raúl Araiza a sus hijas al hablarles sobre la separación de su madre

El conductor y la madre de Camila ya conocen a su novia y están de acuerdo con la relación, pues se trata de una persona confiable de acuerdo con Raúl, quien la describió como “una tipaza” y “un mujerón”. El famoso declaró que hasta ha llegado a quererla como una hija más.

“Le dije ya ganaste otro papá y otra familia y la queremos mucho”

Te recomendamos: VIDEO: con la voz entrecortada Raúl Araiza anunció su divorcio en programa en vivo

Incluso, él y su ex esposa le han dicho a Camila que la cuide y que su actual novia les cae mejor que sus anteriores parejas.

“Fernanda y yo le decimos: ‘cuídala mucho porque esta sí vale la pena, no como tus exes’”.

También le envió un mensaje a los padres de jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+, para que los apoyen y los amen de manera incondicional.

“Hay papás que son muy duros con esta situación yo sí creo que deben de reflexionar si quieren llenar sus expectativas o quieren que sean felices sus hijos”

Además invitó a las personas de su generación a abrir su mente y su corazón a nuevas ideas por el bien de su familia y en pro de una sociedad más incluyente.

“Yo creo que los adultos debemos de romper con esos moldes con los que nos educaron. Yo he sido muy tradicional dentro de todo, pero yo amo a la comunidad profundamente, tengo grandes amigos y yo tengo grandes experiencias, se me hace algo muy importante, no porque mi hija lo haya decido abrir, sino cualquiera”

Hija de Raúl Araiza se declara pansexual

Anteriormente Camila anunció que había celebrado su primer pride junto a su novia:

“Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Qué ya no tengo miedo de ser YO !!!!”

Además compartió cómo había vivido su primera marcha del orgullo.