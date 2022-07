¿Le dan celos? Evelyn Beltrán habla de los comentarios de Toni Costa sobre Adamari López

Evelyn Beltrán habló sobre su relación con Toni Costa A la modelo no le molesta que se refiera constantemente a Adamari López.- Instagram.

Si algo ha sido constante en La Casa de los Famosos, son los repetitivos comentarios de Toni Costa sobre su ex, Adamari López, algo que ha generado controversia teniendo en consideración su nuevo romance con Evelyn Beltrán.

El bailarín ha hecho infinitas referencias a su pasado amoroso al lado de la boricua, lo que llevó a muchos a pensar que hasta se trataba de una estrategia para capturar la atención de los televidentes y aumentar la simpatía hacia él.

Pero fuera como fuera, la ex reina de belleza asegura no sentirse celosa de esto. En una demostración de amabilidad y madurez, la modelo reveló que está segura de su pareja, por lo que sabe que no hay qué temer.

Lo que dijo Evelyn Beltrán de los comentarios de Toni Costa sobre Adamari López

“Lo que no fue en mi año, no me hace daño”, empezó diciendo la mexicana en una entrevista con el diario NY, citado por Telemundo.

“Su expareja fue una persona importante para la vida de Toni porque tienen a una nena espectacular que ama con locura y ella es básicamente gran parte de la historia de quien Toni es hoy en día”, compartió.

“Como Toni dice, el amor se transforma y todos los padres tienen a los hijos que siempre los unirán por vida. No me molesta para nada, cuando él habla es porque le preguntan, y con todo el respeto contesta”, expresó.

Asimismo, la influencer reveló que extraña mucho a su amado y que se encuentra orgullosa de su participación en el reality show, por eso anhela cuando se vuelvan a ver para “correr y abrazarlo”.

“Sabíamos que esto sería y es una gran prueba para el amor que nos tenemos, no me sorprendo que la estamos llevando súper bien, porque antes de que él entrara hablamos de todo a todo”, finalizó.