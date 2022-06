Tras la muerte de su abuela, Laura Zapata asegura que ya no tendrá una relación con Thalía

Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, falleció el pasado 24 de junio a sus 104 años. Fue Laura Zapata quien dio a conocer el suceso a través de sus redes sociales.

A través de redes sociales la actriz Laura Zapata dio a conocer que Eva Mange falleció, esto después de varias complicaciones de salud que estaba sufriendo desde algunos años atrás. En el tuit de la actriz se pudo leer lo siguiente:

“Ya voló mi amada abuela Eva. Buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…”, escribió la actriz.

Por su parte, Thalía, de quienes los fans esperaban un mensaje, publicó una historia de Instagram con un emoticon de paloma blanca y un corazón roto. También compartió la imagen de Laura en su cuenta de Twitter.

Ya voló mi amada abuela 🕊Eva🕊buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Vxl5wgbEZH — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) June 25, 2022

En abril había trascendido que la señora Eva se encontraba delicada de salud, sin embargo la misma Laura aseguró que tenía mucho ánimo y que estaba muy bien. “Mi abuelita [Eva Mange] está divina muy bien. Está cursando sus 105. Les hubiera puesto una fotografía de cómo está ahorita y está muy bien. Claro que ya se volvió una floja, quiere que le den de comer casi con los ojos cerrados, pero desayuna, come, cena”, explicó.

Durante un tiempo se dijo que la señora estaba siendo maltratada en el asilo en el que se encontraba y señalaban a Thalía por tenerla en el abandono sin embargo, sí había comunicación entre la familia. “Afortunadamente, solamente nos queda una herida de las siete con la que me la encontré en el asilo del terror [donde residía]”, dijo Zapata.

Tras muchos años de polémicas sobre la pésima relación entre ambas, la actriz aseveró que su relación con Thalía había finalizado con la muerte de su abuelita.

Thalía y Laura Zapata Thalía y Laura Zapata actuaron juntas en "María Mercedes"

Doña Eva, quien murió a sus 104 años el 24 de junio, era quien mantenía unidas a Laura y Thalía. “Probablemente cuando mi abuela se vaya, cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente esa relación se rompa para siempre”, dijo Laura Zapata en entrevista para el canal de YouTube de Inés Moreno.

“Yo creo que la relación es por mi abuela”, confesó la actriz. Aunque Laura tiene otras tres medias hermanas (Ernestina, Gabriela y Federica), tenía mayor comunicación con Thalía pues las unía la preocupación por doña Eva.

“Desafortunadamente, mi mamá, que Dios la tenga en su santa gloria, hizo un grupo de hermanas, siempre en competencia”, le dijo Zapata a Inés Moreno. La última vez que se reunieron las hermanas públicamente fue en el 2011, en el funeral de su madre Yolanda Mange.

Lejos de lo que muchos pensaban, Thalía siempre estuvo al pendiente de su abuela y según reportó Univisión, solía llamarla y ayudarla con sus gastos, además de que viajaba con frecuencia para verla. Laura Zapata reveló que la llamó cuando cumplió los 104 años para cantarle “Las mañanitas” y celebrarla.

Thalía y Laura Zapata La relación entre Laura Zapata y Thalía se complicó tras el secuesto de la actriz y Ernestina Sodi

Una relación de hermanas fracturada

No es ningún secreto que la relación entre Thalía y su hermana mayor ha sido complicada desde hace varios años, sobre todo tras la muerte de la madre de ambas en 2011 e incluso desde antes.

El rescate de su abuela en febrero de 2021 del malatro que sufría las mantuvo en comunicación pero al parecer ya no tienen razones para seguir en contacto.

Desde joven, Laura estuvo viviendo con su abuela ya que no quería estar con su madre y su pareja, el padre de Thalía. “Mi abuela ha sido mi mamá. A los tres años, mi mamá contrajo nupcias y me dejó con mi abuela porque mi padrastro no me quería”, manifestó a ‘Suelta la sopa’.

A pesar de que ambas congeniaron por su trabajo en televisión, el secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi en 2002 fracturó la relación. Y es que si bien la cantante pagó el rescate, las cosas no volvieron a ser las mismas.