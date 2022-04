“Humillando al pobre”: Thalía divide opiniones al mostrar sus lujosas excentricidades a la hora de la comida

Thalía siempre se ha caracterizado por su sentido del humor e ironía, especialmente cuando se trata de compartir su vida con los fanáticos. Ella siempre ha estado muy activa en redes sociales, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos del Internet, incluso para las nuevas generaciones.

Recientemente al intérprete de “Amor a la mexicana” dejó a todos boquiabiertos con una fotogafía en la que muestra un pedazo de pizza cubierto con caviar.

“Mi favorito, caviar sobre pizza. Y al final , Coca-Cola con limón #ThalyExcentricidades ¡Cuéntame cuáles son las tuyas!”, escribió la cantante en la descripción de la imagen.

Muchos comenzaron a compartir sus “antojos extraños” como Maruchan con Dortios, pan con frijoles, corazón de alcachofa y huevos revueltos con miel. También algunos seguidores aprovecharon para mandarle buenos deseos y decirle lo bien que se ve sin maquillaje, pues luce fresca y feliz a sus 50 años.

Sin embargo, no faltaron quienes la criticaron y señalaron de “presumida”.

“Humillando al pobre”. “Wow. Seguro todos tus seguidores se pueden identificar contigo…con lo barato y súper accesible que es el caviar. #tone-deaf #presumida #sorrynotsorry #imrichsowhat”. “Tanta gente sin tener qué comer y tú de ridícula”. “El humor de los ricos es muy extraño”. “Puede ser muy caro eso ,pero no se ve nada provocativo”, se lee en la publicación.

Ésta no es la primera vez que Thalía muestra su mayor antojo a los fans ya que en 2021 publicó un video en el que muestra con gran emoción una pizza repleta de caviar.

“Una de mis combinaciones favoritas. ¡Si ya se,es excéntrica pero siempre me ha gustado! #eccentriccrazycombo”, escribió la cantante en el video en el que se ve llegar con una caja de pizza.

“¡Llegó la pizza!...”, dice para luego tomar una rebanada: “Ahora convertiremos nuestra pizza en taco con caviar. Bon appétit!”.

En aquel momento también fue muy criticada. “Ya ven que lo naco nunca se le quitará. aunque la mona se vista de seda, mona se quedará”. “jajaja la gente que compramos tus discos no comemos caviar, un poquito de sentido al hacer tus vídeos”, se lee.

Sin importar las críticas, Thalía está en su mejor momento

Si algo ha dejado claro la cantante es que no tiene tiempo paa enfocarse en las críticas o en quienes la señalan por lo que hace y deja de hacer. A sus 50 años, la también actriz sigue siendo uno de los máximos referentes del espectáculo latino en el mundo. No sólo tiene una figura envidiable sino también ha sabido renovar su estilo y mantener una actitud enérgica y positiva.

La protagonista de “María la del barrio” ha sido señalada por modificar su cuerpo y es que desde hace muchos años surgió el rumor de que se quitó una costilla para conseguir una cintura diminuta.

“No me molesta que me digan cincuentona porque llevo años que no vivo mi vida en números. No me interesa el vivir en eso. Estoy feliz por estar en esta etapa de mi vida con tanta alegría, con salud, con los míos, haciendo lo que amo que es entretener a mi gente”, dijo en una publicación, durante los festejos por su cumpleaños número cincuenta.

Thalía sigue cantando, bailando y siendo feliz a su modo, sin preocuparse por el qué dirán. Prueba de ello son sus divertidas publicaciones en redes sociales.