“Tengo rencor”: Eugenio Derbez se sincera sobre su disputa con Victoria Ruffo

Bien es sabido que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no tienen una buena relación desde hace años, puesto que cuando su hijo José Eduardo era un niño, la expareja se separó en medio de muchos escándalos y hasta prohibiciones para verlo.

En más de una ocasión ha contado parte de las locuras que hizo para poder acercarse a él: hasta disfrazarse para burlar la seguridad personal de la actriz o incluso ir a visitarlo en secreto a la escuela.

Por tal razón, el mexicano asevera guardar mucho rencor hacia la protagonista de La madrastra y Cita a ciegas por quitarle la oportunidad de ver crecer a su hijo.

Lo que dijo Eugenio Derbez sobre la mala relación con Victoria Ruffo

“Te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo”, comenzó diciendo en el programa de Telemundo, La mesa caliente.

“Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate a través de las revistas de chismes y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo”, expresó el artista de 60 años.

Por eso, el intérprete de No se aceptan devoluciones ha intentado recuperar el tiempo perdido con José Eduardo durante su adultez, compartiendo momentos emotivos como quedaron en constancia en la serie para Amazon, De viaje con los Derbez.

“El tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como que ‘oigan hablen alguna cosa que tengan ahí atorada’ y la hablamos. Entonces ha funcionado bastante bien como terapia”, reveló.